Manuel Cortés vuelve con sus compañeros de ‘Supervivientes’ pero le dura poco y se empieza a hablar de enchufe

Esta semana hemos visto cómo Manuel Cortés tenía que ser evacuado de la playa tras sufrir fuertes dolores estomacales. El equipo médico de Supervivientes le trataba tras diagnosticar una acumulación de heces en el colon. Recibió la visita de su hermana el martes pasado y expresó sus ganas de seguir en el concurso.

Este jueves veíamos en la gala cómo era dado de alta y volvía a la playa. Dejaba claro que no había evacuado del todo, pero lo suficiente para seguir concursando.

Eso sí, su hermana Alma Bollo se ha encargado de que no haga excesivos esfuerzos, aunque le ha costado porque las ganas de pescar de Manuel no se lo han puesto fácil. Y se ha lanzado al agua de donde ha sacado cinco peces que le ha dedicado a los médicos que le han tratado.

“Estoy haciendo esfuerzos porque esta aventura lo merece y han sido muchos años los que he estado a punto de venir aquí y no quiero que nada me interrumpa en el camino. No tengo nada de gravedad se supone, e intentando que el dolor sea menos. Muy contento de estar con mis compañeros, de hacer todo lo que me gusta", le decía a Carlos Sobera en la gala.

"Tampoco seas bestia, estás regresando de una pequeña baja así que tómatelo con calma. Hazle caso a Alma. Que además tu hermana como te pierda en el concurso…", le decía el presentador.

"Para mí hubiera sido un palazo aparte del apoyo que significa para mí tenerlo aquí, aunque me pelee con él trescientas veces, sino también por saber lo que esto significa para él. No quiero que se esfuerce, él ya ha demostrado todo lo que tenía que demostrar. No sirve de nada que ahora se esfuerce mucho y en tres días tenga que irse", aseguraba su hermana.

Nueva evacuación

No disputaba la prueba de la recompensa porque todavía estaba débil, pero sí comía natillas. Y lo cierto es que a lo largo de la noche le veíamos ausentarse en varias ocasiones de la palapa.

Finalmente, Laura Madrueño tomó la palabra antes de las nominaciones para informar de la situación. “Como han visto los espectadores, a lo largo de esta gala has tenido que abandonar varias veces la palapa porque todavía no te encuentras bien del todo”, empezaba diciendo.

“El equipo médico necesita seguir analizando todo lo que te ocurre para tomar una decisión de si continuas o no en el concurso”, le informaba.

Dejaba su voto en manos de Jonan para que la gente se diera cuenta de que él y su hermana no son un pack y ponía rumbo, de nuevo, a la enfermería.

Teorías

Muchos creen que si Raquel Arias se ha quedado como concursante secreto es por tener repuesto en el caso de que Manuel tenga que abandonar finalmente el concurso por causas médicas. Otros, sin embargo, se reiteran en su posición de entender como enchufe todas las ventajas de los hermanos Bollo.

Veremos qué es lo que pasa en los próximos días.