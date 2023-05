Hombres G desvela los cambios que ha producido la edad en sus conciertos: Telprompter, lesiones y pastillas

Hombres G es uno de esos grupos intergeneracionales que lo mismo disfruta el padre de familia como el niño pequeño de la casa y es que sus canciones son una especie de patrimonio de la humanidad que une a gente de diversas edades. Y eso lo notan en sus conciertos.

Ahora están de gira, la que celebra sus 40 años de carrera y en la que no dejan de agotar entradas. “Estamos haciendo la mejor gira de nuestra vida, después de 40 años. Este año con un espectáculo increíble, un escenario muy especial. Celebrando 40 años recorriendo nuestra vida a través de nuestras canciones. Nuestros fans que han venido otras veces van a flipar porque estamos haciendo algo muy especial”, aseguraba David Summers en El Hormiguero.

Y es que década tras década son muchos los que no se resisten a pasar un momento de nostalgia con ellos recordando aquellos temas que marcaron a toda una generación y que forman parte de la historia de España.

¿Machistas y homófobos?

Canciones, como Devuélveme a mi chica o Voy a pasármelo bien, que revisadas a día de hoy ha llevado a algunos a tacharlas de machistas y homófobas.

"Es gente que se dedica a revisar el pasado en vez de intentar cambiar el presente o prepararnos para un futuro mejor", expresaba Summers. “Que dejen el pasado en paz. Nosotros fuimos de los primeros que contemplamos el consentimiento, decíamos: 'suéltate el pelo y, si quieres, el sujetador'", añadía.

"Si no tendríamos que censurar a Lorca, a Machado, a Cervantes... a todo el mundo. Me parece que la cosa se ha ido de madre completamente. Eso no es forma de respetar, al contrario, es intolerancia. Es cortar la libertad de expresión, en mi humilde opinión", destacaba Javier Molina, el batería del grupo.

Las diferencias

No conciben un concierto sin cantar esos clásicos, pero hay cosas que sí han cambiado y es que el tiempo no pasa en balde. Ya no cantan en un mar de sujetadores como en los años ochenta. “La edad hace mella”, aseguraba el cantante.

Confiesa que ha dejado de beber, de fumar “y de todo”. Y desde hace poco llevar teleprompter por si se olvida de alguna letra. “Nunca he usado, pero desde que tuve un episodio de ansiedad lo llevo por seguridad”, explicaba.

Sus físicos no son los de antes. Javier Molina contaba que tiene "infiltradas las dos rodillas". Y en cuanto a Rafa Muñoz, no duó en confesar que toma "4 ó 5 pastillas al día, pero la diferencia es que estas son con receta".

Cambios que no les impiden cerrar una de las mejores giras de sus cuatro décadas de carrera.