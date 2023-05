Leiva lleva a 'La Resistencia' el regalo más loco: un vídeo de él delirando en el hospital

Leiva fue a La Resistencia como parte de la promoción del fin de su gira y salió por la puerta grande. El popular artista madrileño Jose Miguel Conejo Torres, más conocido como Leiva, fue el invitado del programa de David Broncano y compañía en Movistar+ y, como no podía ser de otra manera, allí mostró su lado más gamberro para estar a la altura de las circunstancias. Era su tercera vez en el plató y no se cortó ni un pelo.

A los pocos minutos de subirse al escenario del Teatro Príncipe de Madrid, Leiva le anunció a David Broncano que esta vez le había traído un regalo muy especial. "El regalo es una tontería... Pero bueno. Hace unos días me hicieron una colonoscopia, endoscopia y gastroscopia... Siempre que vengo aquí acabo hablando de meterme movidas por el culo...", sostuvo el de Alameda de Osuna introduciendo el tema de una forma un tanto escatológica que invitó a Broncano a bromear un poco alrededor de los fluidos corporales y los excrementos.

Pero después de varios chistes, Leiva prosiguió con su historia explicando que, para poder hacerle todas estas pruebas, tuvieron que dormirle con Propofol. "Es la droga esta que mató a Michael Jackson. Es una droga increíble que es como si te metieran con un palo en la cabeza o con una sartén y te dejan knock-out", continuó detallando el artista para acabar exponiendo que lo que él le quería regalar al público de La Resistencia en su tercera visita al formato eran unas imágenes inéditas en las que se le puede ver delirando mientras está bajo los efectos del Propofol en una sala hospitalaria después de haber sido sometido a varias pruebas médicas.

"Mie hermano Juancho (Sidecars) el cabrón, me grabó un vídeo en el delirio. Me lo dio y he pensado que es un buen regalo", anunció Leiva ante la sorpresa de Broncano y del público.

Un despertar influenciado por Suro de Mikel Guerrea

El autor de Terriblemente cruel y No te preocupes le quiso dar contexto a las imágenes antes de que La Resistencia las pasase públicamente. Aseguró que, en su conversación delirante con su hermano Juancho, cree que había influido mucho todo lo que el día de antes había visto en la película Suro, un filme del cineasta vasco Mikel Guerrea en el que una pareja idealista se enfrenta a las contradicciones del capitalismo mientras un grupo de temporeros trabaja en la recogida del corcho en condiciones indignas. "Yo me debí quedar con esa cosa en la cabeza y me pongo a hablar de temporeros y de fresas y de cosas. Digo unas marcianadas, totalmente volado, muy raras", aseguró.

"Ya no sabía cómo superar los desnudos (en referencia a su último regalo al programa), así que... drogas", acabó el artista dando, esta vez sí, pie al vídeo en el que se le pudo ver tumbado en una camilla con ropa de hospital y diciendo: "Es inminente. Es inminente una recolección de fresas con árabes. Hay que distribuir equitativamente... Sería preocupante que no tuvieran un trato justo porque son temporeros que vienen de muy lejos".