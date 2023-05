Céline Dion cancela todos sus conciertos por problemas de salud

Con tremenda decepción, Céline Dion acaba de anunciar la cancelación de los más de cuarenta conciertos programados de su gira europea, Courage World Tour, debido a los problemas de salud que padece.

La artista canadiense anunciaba a finales del año pasado que padece el síndrome de la persona rígida, enfermedad por la que se vio obligada a aplazar la gira europea que iba a empezar en febrero de 2023. En concreto, la artista reprogramó algunos conciertos para 2024, mientras que otros fueron directamente suspendidos. Ahora, todos han quedado cancelados.

"Siento mucho decepcionaros de nuevo. Estoy trabajando muy duro para recuperar mi fuerza, pero las giras pueden ser exigentes y difíciles, incluso cuando estás al 100%. Sería injusto para vosotros posponer los conciertos una vez más, y aunque me rompe el corazón, es mejor cancelar todo ahora, hasta que esté realmente lista para volver a los escenarios. Quiero que sepáis que no me rendiré... y, sobre todo, ¡no veo la hora de volver a veros!", explica Céline en su cuenta de Twitter.

Je suis désolée de vous décevoir...et bien que cela me brise le cœur il vaut mieux tout annuler jusqu'à ce que je sois vraiment prête à remonter sur scène. Je veux que vous sachiez que je n'abandonne pas...et j'ai très hâte de vous revoir ! -Céline xx...

👉https://t.co/ZUVWAhJ0uB pic.twitter.com/tcbXNICMcc — Celine Dion (@celinedion) May 26, 2023

Con anterioridad, la cantante de éxitos como My Heart Will Go On ya había retrasado su gira europea un año, de 2022 a 2023, por los problemas musculares que finalmente fueron diagnosticados como síntomas de una enfermedad rara que en palabras de la propia artista "afecta a una persona entre un millón".

Síndrome de la persona rígida

Hace unos meses, en un vídeo difundido a través de sus redes sociales, la artista explicaba que desde hace tiempo sufre "problemas de salud" y que recientemente le habían diagnosticado "un problema neurológico muy raro", conocido como síndrome de la persona rígida.

Se trata de una patología neurológica que afecta al sistema nervioso central y se caracteriza por "episodios de rigidez y espasmos de los músculos del tronco y de los brazos y piernas", según el Centro Nacional para el Avance de las Ciencias Traslacionales de Estados Unidos. Céline Dion señalaba a esta patología como la causa de los "espasmos musculares" que sufre y aseguraba que está siendo atendida por un equipo médico.

"Los espasmos afectan todos los aspectos de mi vida, a veces me dificultan hasta el caminar, y tampoco me permiten usar las cuerdas vocales como lo hacía antes", señalaba Dion, que expresaba su esperanza de "estar ya en el camino de la recuperación".

La cantante Céline Dion. / Marc Piasecki/Getty Images

Love Again, su nueva canción

El pasado mes de abril, Céline Dion publicaba Love Again, la canción principal de la película del mismo título en la que realiza su debut como actriz y que fue estrenada en España hace unos días, el 12 de mayo.

La balada es una de las cinco nuevas canciones de Dion que forman parte de la banda sonora de Love Again, una comedia romántica interpretada por Priyanka Chopra Jonas (Quantico) y Sam Heughan (Outlander). En el filme, que narra la historia de una mujer que se enfrenta a la muerte inesperada de su prometido enviando mensajes de texto al número de teléfono del fallecido, la cantante interpreta a un personaje inspirado en ella misma.

El álbum de 14 temas cuenta con cinco nuevas canciones de Céline junto con seis de sus grandes éxitos y tres temas seleccionados de la música de la película. Se trata del primer lanzamiento de música nueva de la artista canadiense desde su álbum Courage de 2019.