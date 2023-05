Coldplay para su concierto en Barcelona y otras curiosidades inesperadas

Es poco habitual que un artista pare un concierto por lo que está pasando entre el público. Hemos visto casos de situaciones de emergencia, de declaraciones de amor... pero lo que sucedió en el concierto de Coldplay en Barcelona ha sido algo excepcional.

Tanto es así que a Chris Martin no le quedó más remedio que dejar de cantar y pedir a sus compañeros que dejaran de tocar para destacar lo que estaba pasando en la pista frente al escenario. "Esperad, esperad, esperad... Esto es lo mejor que he visto nunca. ¿Cómo estás levantada por encima de todos? No lo entiendo. ¡Mirad a esa chica impresionante! ¡Es increíble! ¡Es lo mejor que he visto en un concierto! ¿Eres acróbata? Es guay. Es alucinante. Vale, empecemos otra vez. Lo siento".

Lo que el cantante y líder de Coldplay estaba viendo era a una chica de pie sobre los hombros de otra persona. Completamente inmóvil, destacaba por encima del resto de miles de personas que veían el show en la Ciudad Condal. Algo típico en lxs castellers que consiguen hacer torres humanas de gran altura gracias a su gran entrenamiento.

El episodio de esta joven y Chris Martin no ha sido la única inesperada curiosidad de unos conciertos que están dando mucho juego a nivel viral.

Chris Martin interrumpió 'Yellow' porque se quedó impresionado por cómo estaba parada una chica entre el público en #ColdplayBarcelona 🇪🇸



🎥: @Xavi_Lenador

Una declaración de matrimonio

No por convertirse en algo cada vez más frecuente en los conciertos queremos pasar por alto la declaración de matrimonio que tuvo lugar en ese mismo lugar y en ese mismo momento. Un joven se declaró en pleno show mientras sonaba Yellow de fondo. Por suerte la música no se paró cuando lanzó la gran pregunta: "¿Quieres casarte conmigo?".

El Bamboleo de los Gipsy Kings

Si nos hubieran dado la oportunidad de haber intentado acertar con un centenar de oportunidades cómo hubiera sido el fin de fiesta de los conciertos de Coldplay en Barcelona jamás hubiéramos imaginado que serían al ritmo de Bamboleo de los Gipsy Kings.

Varios miembros de esta formación se subieron junto al cuarteto británico para ponerle algo de flamenco al pop de la formación inglesa.

Intérpretes de signos y una pista cinética para generar energía

Entre las curiosidades que deja el Tour de Coldplay en la Ciudad Condal está el hecho de que existen cuatro intérpretes de signos (dos en catalán y dos en castellano) ubicados en ambos extremos de la pista que han ayudado a seguir la actuación a las personas con discapacidad auditiva.

Y para que la huella medioambiental de este show sea menor, parte de la energía se consigue autogenerándola en el mismo evento gracias a una pista cinética que gracias a los movimientos de la gente bailando durante el show.