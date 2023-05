Coldplay dedica su concierto en Barcelona a Tina Turner

Coldplay ha cautivado este miércoles por la noche a 55.000 personas con una espectacular fiesta de música, color y luces en el Estadi Olímpic de Barcelona, la primera de sus cuatro noches en la ciudad dentro de su gira mundial Music Of The Spheres World Tour.

Un espectacular concierto que el líder de Coldplay, Chris Martin, ha dedicado a la cantante Tina Turner. La noticia del fallecimiento de la reina del rock and roll era conocida muy poco antes de que el grupo subiera al escenario; la cantante ha fallecido este miércoles a los 83 años en su casa de Küsnacht, cerca de Zúrich (Suiza), tras sufrir una larga enfermedad.

"Este concierto está dedicado a la bella Tina Turner", ha expresado señalando al cielo el vocalista británico, ante un público que ha roto a aplaudir, después de cantar The Scientist y antes de entonar Viva la vida y Something just like this, fruto de la colaboración con el dúo The Chainsmokers.

“Todo este show es dedicado a la hermosa Tina Turner” - Chris Martin 🤍#ColdplayBarcelona pic.twitter.com/JHUd608x44 — más Coldplay (@mascoldplay) May 24, 2023

Nada más subir al escenario, la banda más grande del firmamento pop de nuestros días prometía estar dispuesta a dar "el mejor concierto de nuestras vidas", tal y como ha dicho en español Martin. Una intención que la noticia de la muerte de Tina Turner no ha ensombrecido, sino al contrario, porque tras más de dos horas de repetidas explosiones de música, color y buen rollo, los asistentes han salido convencidos de que los británicos han conseguido su objetivo.

A lo largo del concierto, que ha repasado 25 años de carrera musical a través de 22 canciones, cuatro intérpretes de signos (dos en catalán y dos en castellano), ubicados en ambos extremos de la pista han ayudado a seguir la actuación a las personas con discapacidad auditiva.

Otro de los aspectos destacados de la gira, que comenzó en Costa Rica en marzo de 2022, es la apuesta por la sostenibilidad, para la que se han situado dos espacios a izquierda y derecha de la pista del Estadi Olímpic convertidos en pistas baile cinéticas sobre las que el público podía bailar y contribuir así a generar energía para el show.

El cantante de Coldplay, Chris Martin, en el primero de los cuatro conciertos que darán en Barcelona. / Jordi Vidal/Redferns

El grupo ha entonado muchos de sus grandes clásicos como Fly on, Charlie Brown o Human Heart, de su noveno y último disco, Music of the Spheres, publicado en 2021. El estallido de baterías y guitarra para introducir Yellow ha provocado uno de los momentos más emotivos de la noche, con un escenario y unas gradas teñidas de amarillo por las pulseras del público del Estadi Olímpic, al que Coldplay regresa siete años después de hacerlo en 2016 por la gira A Head Full Of Dreams.

Martin ha continuado el viaje sonoro y visual por todo lo alto haciendo parada en otros éxitos como Clocks, Hymn for the weekend, colaboración con Beyoncé, y My universe, antes de que la noche alcanzara su punto álgido con A sky full of stars.

Los Gipsy Kings, artistas invitados

Tras desaparecer unos segundos, la banda ha subido a un segundo escenario, ubicado en el otro extremo de la pista y junto a los Gipsy Kings (Nicolás Reyes y Tonino Baliardo), que se han sumado a la fiesta como artistas invitados para homenajear de nuevo a Tina Turner interpretando Proud Mary, original de Creedence Clearwater Revival, pero que popularizó la cantante.

Coldplay derrocha energía y emoción en su primer concierto en Barcelona. / Jordi Vidal/Redferns

Tras despedir al grupo flamenco, Martin se ha trasladado al escenario principal entre la marea de asistentes durante los primeros versos de la ineludible y tierna Fix you. "Con todo mi corazón, gracias", ha expresado antes de entonar Biutyful, que, con un apoteósico y colorido final con fuegos artificiales, luces, confeti y globos ha sellado la primera noche de Coldplay en Barcelona, donde volverá este jueves 25 de mayo, el sábado 27 y el domingo 28, convirtiéndose así en la primera banda en actuar cuatro noches seguidas en el Estadi Olímpic.