David Guetta remezcla ‘Favorite kind of high’ para impulsar el nuevo disco de Kelly Clarkson

David Guetta es, sin temor a equivocarnos mucho, uno de los artistas musicales más prolíficos de todos los tiempos. El francés no sólo gira por todo el mundo ofreciendo espectaculares conciertos y sesiones inolvidables sino que es una auténtica máquina de producir hits. El último, una remezcla de Favorite kind of high, la canción con la que le da un nuevo aire e impulso al nuevo proyecto discográfico de Kelly Clarkson.

Después de presentar Mine y Me, la solista estadounidense presentó hace unos días esta nueva tarjeta de presentación de su próximo álbum de estudio. Chemistry verá la luz el próximo 9 de junio pero para la ocasión el dj no ha tenido ninguna duda en aportar su personal toque para la promoción del mismo.

Y el resultado es absolutamente espectacular. Música electrónica con el buen gusto de siempre y que se coloca entre lo mejor del EDM de este 2023. Y para colofón, en el vídeo musical con el que se presenta el tema la propia hija de la intérprete hace un breve cameo que seguro que convertirá el remix de Favorite kind of high en algo aún más especial para ella.

Además la letra tiene todo el sentido de estar dedicada a sus pequeñxs: "Eres mi tipo de euforia favorita, corriendo a través de mí como un fuego, y necesito que sepas que digo que no lo haré, pero lo hago. Cuando se trata de amarte, no tengo control" se escucha cantar a Kelly Clarkson en el estribillo de este tema llamado a convertirse en uno de los favoritos de las pistas de baile.

"Tener química con alguien es un sentimiento increíble y abrumador. Es como si no tuvieras otra opción en el asunto. Simplemente se sienten atraídos el uno por el otro. Esto puede ser bueno y malo. Este álbum te lleva por todos los caminos por los que la química podría llevarte" asegura la intérprete sobre el significado de la canción.

Pese a que no es una canción suya sino un remix, I'm good (Blue) ya tiene un buen sucesor para copar las listas de ventas. Y es que como decimos, el músico no para y hace algunas semanas nos presentó también otra versión de otro clásici: Be my lover de La Bouche.

"Descubrí a @hypaton76 hace varios meses gracias a sus producciones publicadas en las redes sociales. Inmediatamente me sedujeron sus versiones de éxitos de los 90 con un sonido mucho más contemporáneo. Le escribí proponiéndole trabajar juntos en un tema y así hicimos Be My Lover. Confía en mí, esto es solo el comienzo 🤝🏼" explicaba David Guetta en su perfil oficial de Instagram... ¡No para!