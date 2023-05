Natalia regresa con nuevo tema e imagen más sexy: “Soy dueña de mi cuerpo y quien me critique, peor para él”

Natalia cumplía 40 años el pasado diciembre y puede presumir de llevar más de 20 años sobre los escenarios. La conocimos siendo la jovencita de Operación Triunfo en aquella primera edición que paralizó el mundo. No ha dejado de cantar, aunque quizás no ha recibido el reconocimiento de otros compañeros como Bisbal, Chenoa o Bustamante, entre otros.

Pero ella no ha dejado de hacer lo que le gusta y de trabajar como la que más cuidando al detalle cada uno de sus lanzamientos que controla en todo su proceso. Ahora acaba de lanzar Cien x Cien, un nuevo tema que la devuelve a ese pop electrónica que tantas alegrías le ha dado y que nos descubre su lado más sexy.

Nuevo tema, contenta, ¿no?

Buah, creo que he sacado el mejor tema de toda mi carrera.

Eso siempre se dice del último.

No, qué va, yo nunca lo digo. Pero, ¿sabes cuando sientes que tienes el tema que tiene todos los ingredientes? Unas veces la letra es más fuerte, o la música, pero cuando ves que está compensado y tiene la letra perfecta, la música potente, cañera, actual, lo que se lleva… dices, ostras, tiene que ser esta. Yo tengo canciones que, si me das a elegir, son mis favoritas de mi carrera, pero creo que esta, para mí, es la mejor.

Cien por cien, ¿qué hay detrás de esta canción?

Jajaja, creo que no voy a contar de dónde surge. Es una canción muy cañera, es una canción escrita al desamor, es una canción escrita con lágrimas, es una canción que cuenta experiencias y, al final, de las experiencias malas pueden salir grandes temas. Siempre se ha dicho que cuando un cantante está, a lo mejor, en un momento triste de su vida, sale su momento más creativo y creo que ha sido tal cual. Creo que, de uno de los momentos más tristes de mi vida, más rota he estado, sale esta canción.

Lo que pasa es que tú eres más sutil que Shakira o Karol G, ¿no?

Siempre he sido muy sutil, a la hora de escribir siempre me he caracterizado por escribir de manera elegante, de forma no tan explícita, pero siempre a la hora de escribir, cuando he tenido una ruptura, siempre he dedicado canciones, o cuando he estado enamorada. Le he escrito al amor y al desamor, pero me gusta escribir de forma bonita.

Te has currado la producción del videoclip.

La producción de todo el videoclip es mía, el vestuario es mío, bailarines, localización, tenía claro la iluminación que quería, el storyboard, todo. Tenía muy claro que quería que fuera dinámico, visual y, sobre todo, que a mis cuarenta años no tengo vergüenza de nada, vengo pisando más fuerte, más segura de mí misma y diciendo, ‘aquí estoy’.

Hablas de tus 40 años, pero viendo en el videoclip aparentas mucho menos, ¿cómo lo haces?

Debo decir que tengo una buena genética.

No puede ser todo genética…

No, es verdad, no es genética, soy muy estricta conmigo misma. La genética me ayuda a nivel cara, mi madre tiene una carita que parece una niña. Pero sí es cierto que soy una persona que va al gimnasio casi todos los días del año. Tengo una dieta estricta e intento no sobrepasarme. No suelo beber alcohol, apenas como carbohidratos, no suelo tomar lácteos, no suelo tomar dulces. Llevo una dieta bastante equilibrada, he aprendido a comer así y no lo quiero llamar dieta, sino que es una forma de comer que aprendí hace muchos años, que me viene muy bien y no me supone ningún sacrificio porque como de esa forma. Como mucha fruta, mucha verdura, mucha proteína, los carbohidratos sólo por la mañana. Aprendí a comer así y no siento ansiedad con la comida. Y mucho cardio, porque si no hago cardio, no puedo hacer conciertos. Yo canto y bailo a la vez, y canto en directo, y me hago una hora de concierto y no se me va ni la respiración. Lo doy todo en los conciertos.

Y todo eso se nota en el videoclip.

Antes estaba muy cohibida, era sexy, pero no, como que me daba vergüenza, enseñaba, pero no enseñaba, no hacía movimientos tan sexis y ahora me da igual lo que me digan, me da igual que me critiquen, me da igual todo, he dicho, ahí voy, a por todas. Soy dueña de mi cuerpo y quien me critique, peor para él. Cada uno es libre de hacer lo que quiera a la hora de expresarse con su propio cuerpo y de hacer lo que le dé la gana.

Bueno, tampoco es que te hayas perdido la cabeza.

Yo he llegado a leer comentarios de ‘¿no eres ya mayor para hacer esto?’. Hola. Hay un hate bastante fuerte que cree que a partir de los 40 no puedes hacer nada. La gente se cree que no va a llegar a los 40. Hay que darle visibilidad porque los 40 son maravillosos y estoy encantada.

Te vemos vestida con una colección de bodys, ¿alguno especial para ti?

He de decir que el de perlas me lo he hecho yo, perla por perla. Tenía en la cabeza el vestuario principal, lo hice y tiene más de 30 horas de costura. Ya sabéis que me flipa coser y lo tenía en mente y me lo he hecho yo. Soñé hasta con perlas, pero lo he hecho yo y eso tiene mérito. No soy la típica artista que se lo dan todo hecho.

Natalia ha elaborado su body para 'Cien x Cien'. / Foto cedida por Natalia

Una marca de ropa propia, ¿para cuándo?

Tengo un proyecto ahí que se llama Brilli Box con el que empecé a sacar bikinis y estamos sacando cositas.

Ahora te escucho y te oigo super positiva y feliz, pero hace poco en redes admitías que no estás pasando el mejor momento de tu vida, ¿qué ha pasado?

Me crea mucha inseguridad cuando voy a sacar un tema porque me parece muy injusto que no se valore artistas que llevamos más de 20 años. Que no se les dé un sitio, no se les escuche. Me frustra muchísimo sacar temazos y que pasen desapercibidos cuando soy una persona que se lo curra muchísimo. Me da mucha pena y me crea mucha inseguridad sacar un tema porque me dejo la piel. Me frustra muchísimo y me deprimo un poco.

Es que las nuevas generaciones vienen pisando fuerte y arrasando con todo.

Pero no por eso, yo ahora tengo el tema en el nº5 de iTunes. Tengo un público muy fiel y lleno los conciertos. Lo peto y estoy muy feliz, pero da pena que haya medios que no apoyen a los artistas.

Hace poco te veía con tu madre grabando algún Tik Tok, es total.

Es total, por eso digo que gracias a la genética de mi madre. Tiene 70 años y está maravillosa. Además, es muy graciosa porque grabé ese vídeo con ella y me daba ideas para que grabáramos más cosas. Tengo mucha suerte de tener la madre que tengo.

Las que nunca fallan mandándote apoyo son tus buenas amigas Chenoa, Rosa o Geno… ¿qué suponen para ti sus comentarios?

Son increíbles. Me da mucha rabia que muchos medios han intentado enemistarnos a nosotros de Operación Triunfo, pero es algo que jamás entenderá nadie. A nosotros no nos va a separar nadie. Una cosa es que tengas más afinidad con uno que con otro, pero a la hora de la verdad, cuando nos vemos, cuando nos encontramos, es como si el tiempo no hubiera pasado y el cariño que nos tenemos es increíble. Todos con todos. Yo me encuentro con cualquier compañero y para mí es lo más grande. Siempre voy a estar apoyándoles y noto su cariño.

Hay mucha sororidad, lo hemos visto ahora con Rosalía y todo lo que ha pasado, ¿cómo lo valoras?

Me parece muy fuerte que cualquiera tenga la libertad de coger una foto tuya y hacer lo que quiera con ella y de esa forma. Me alegra muchísimo la sororidad que hay y que nos estemos apoyando a tope y ya era hora.

Y hablando de valoraciones, ¿cómo viste el tema Eurovisión?

Me pareció muy injusto que el público votara tan mal a España. Te puede gustar más o menos la canción, pero se tiene que valorar una forma de cantar. Creo que a nivel vocal fue una de las mejores y la escenografía fue espectacular y se está valorando mucho lo comercial, pero también debemos valorar cómo se canta y la puesta en escena y se han olvidado de eso.

Benidorm Fest: ¿Qué necesidad de invertir tanto para que luego la gente te critique tanto?

¿Te has planteado en alguna ocasión Benidorm Fest?

A mí me lo han planteado muchas veces y muy en serio, pero lo descarto, sinceramente. Creo que es un lugar para personas que necesitan visibilidad y la gente dirá que a lo mejor yo ahora también necesito visibilidad, pero veo como a gente muy jovencita, gente que está empezando y yo ya he estado concursando en un programa y sé lo mal que se pasa cuando te juzgan tanto. Duele mucho, duele muchísimo. Sinceramente, no estoy en ese momento. Es muy duro, tienes que estar en la piel. Cuando ves a las Twin Melody llorando por el hate que les hicieron, a esas niñas que son monísimas, a Agoney, al otro, dices, ¿qué necesidad de invertir tanto para que luego la gente te critique tanto? Te dicen, tienes que estar por encima e intentas estar por encima, pero es difícil.

¿Cómo se presenta el verano?

El día 2 de junio canto en Torremolinos, el día 3 canto junto a Vicco en un concierto gratuito en Fuenlabrada. Hacemos un concierto completo, va a ser brutal. Voy a estar en Love Tuentis, en Vejer dos veces, en Madrid otra vez en Loranca, voy a estar en Sevilla… tengo este verano una agenda alucinante.