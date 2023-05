Violeta Mangriñán, desesperada, no descarta volver a Madrid: “Me equivoqué”

Ya lo predijo Fabio Colloricchio: mudarse a Valencia no iba a ser fácil, ni para él ni para su familia. Violeta Mangriñán siempre ha declarado que su sueño era hacerse su propia casa en su ciudad natal y poder vivir allí junto a su hija y su chico. Tras muchos meses de construcción y después de una dura mudanza, ese sueño ya se ha cumplido y ya está instalada en su tierra.

En los últimos meses, la influencer ha cogido un sinfín de trenes con destino a la capital y cada vez que lo hace, separarse de su pequeña Gala le parece un mundo, ¡y no es para menos! Tan natural como siempre se muestra en sus redes sociales, Violeta ha querido hablar abiertamente sobre lo que le está suponiendo vivir en la terreta y sus planes de futuro que cada vez tiene más claro.

La pregunta era fácil: "¿Tienes pensado volver a Madrid a vivir?", y la respuesta lo ha sido aún más. "Probablemente y no a mucho tardar. Llevo muy mal separarme de Gala, aunque sean pocos días cada semana", empezaba escribiendo adelantando que le da exactamente igual que la gente lo llegue a entender o no. Su vuelta a Madrid podría tener fecha, aunque eso sí, de momento será "de alquiler" en la capital, manteniendo su casa de Valencia: "Para ir en vacaciones, fines de semana o cuando nos apetezca", adelantaba.

"No lo estoy llevando nada bien"

En las últimas semanas parece que este tema ha cobrado más importancia de la normal y eso ha hecho que se barajen muchas opciones de "cara a septiembre" y con la famosa vuelta al cole. El tema está afectando mucho a Violeta que ha confesado que fue su padre quien tuvo que sentarse con ella y dejarle claro que esto no había sido un error, sino una inversión futura.

Violeta Mangriñán habla de sus planes de futuro. / Instagram @violeta

"He luchado mucho por tener mi casa, mi hogar en Valencia... Me hice una idea en mi cabeza que no está siendo como esperaba. Evidentemente la calidad de vida en Valencia es infinitamente mejor que en Madrid y vivir en esa casa que es mía es mucho mejor que vivir en Madrid en un piso de alquiler", explicaba.

Sin embargo, a pesar de que esté tan a gusto, el problema viene cuando se tiene que separar de Gala: "Tengo claro que la calidad de vida es estar con mi hija y pasar el máximo tiempo posible con ella, por lo que tener el trabajo en Madrid y que mi hija esté en Valencia no es compatible. Pensé que lo llevaría mejor, pero me equivoqué, tenía que vivirlo para entenderlo", aclaraba.

"Yo, que me encariño hasta de un lápiz, no estoy llevando bien la idea de dejar esa casa para volver a un piso en Madrid", decía haciéndose a la idea de que tanto Fabio como ella tienen el trabajo en la capital y al final vivir en un ave no es calidad de vida.