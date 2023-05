Parece que a Pedri le van las influencers y tras Tania Deniz ahora le pillan con otra

Pedri es uno de esos futbolistas que suele dar mucho juego a programas como Socialité. En alguna ocasión ya han hablado de sus affaires con influencers. De hecho, fue uno de los rollos de Tania Deniz al salir de La isla de las tentaciones.

Ahora, ha elegido a otra influencer para pasar tres días encerrado en un hotel con ella. Y el programa se ha enterado porque otro cliente del hotel les ha llamado para contarlo todo.

“En cuanto al modus operandi que han seguido para intentar que no les pillemos, lo que ha hecho Pedri es reservar la habitación a nombre de la chica”, informaba uno de los reporteros del programa.

Con testigo

“Pedri lleva tres días encerrado en un hotel de Barcelona con una muchacha de su edad”, informaba el testigo, “llegó el miércoles por la tarde al hotel, como a las cuatro o a las cinco, no sé muy bien a qué hora. Pero vamos, que muy discreto no fue porque le pidieron fotos todos los de la recepción”.

Según esta fuente, Pedri dio el nombre de una chica para la reserva. “Lorena Ramírez o Ramiro… algo así escuché. Socialité ha encontrado a la influencer Lorena Ramiro que se define como ex futbolista, así que tendrían algo en común. Es madrileña y opositora militar. Tiene 40.000 seguidores en Instagram y una imagen muy sensual.

“A las pocas horas de llegar Pedri entró un repartidor de comida y él volvió a salir durante una hora, sobre las 9 o así, más o menos, imagino que iría a por cena”, especulaba el testigo.

“El jueves también lo vi salir muy temprano por la mañana. A lo mejor iba a entrenar”, continuaba relatando. Y mientras él cumplía sus compromisos profesionales, ella se dedicaba a publicar fotos o hacer directos que la situaban en la habitación del hotel. En uno de ellos, una amiga le pregunta qué tal por Barcelona y ella la insulta en broma.

“Ella no sale del hotel. Bueno, yo no la he visto irse”, añadía, especificando que sí la vio por el hotel vestida de manera informal. Pero claro, seguramente este testigo no estuvo las 24 horas pendiente de lo que sucedía en esa habitación, ¿no?

Nuria Marín explicaba que ella tenía entendido que los futbolistas tenían la costumbre de concentrarse en hoteles. “Este es otro tipo de concentración”, comentaba con ironía su compañero.

Seguro que vamos a seguir oyendo de hablar de ella porque se la vincula con más famosos.