Tania Deniz se ha convertido en una de las diez nuevas celebs que participarán en la segunda edición de Pesadilla en El Paraíso. Ya está en la granja adaptándose a la falta de comodidades y la convivencia.

Muchos la conocen por su paso en La isla de las tentaciones 5. Allí llegó con Samuel Chávez, su novio durante más de dos años. Pilló a su chico mensajeándose con una amiga suya y eso provocó ciertas desconfianzas que quería superar en el programa. Lo que no podía imaginarse es que Hugo Paz llegaría para desestabilizar esa relación.

Se besó con el soltero y vio cómo su chico respondía acostándose con su tentadora favorita. Él quiso acabar el programa con ella, pero ella decidió marcharse sola. Esa misma noche se acostó con Hugo, como se desveló en el debate final del programa. Pero esa historia tampoco cuajó.

10 curiosidades sobre Tania

Ahora la conoceremos un poco mejor en su segundo reality, pero antes, vamos a resumir algunas de las curiosidades que conocemos sobre ella.

#1. Nació el 20 de julio de 2001 en Tenerife.

#2. Apoya la moda canaria siempre que puede y ha desfilado en varias ocasiones en la Tenerife Fashion Beach.

#3. Es modelo y su prenda favorita para posar en redes es el bikini, no hay más que echar un vistazo a su Instagram.

#4. Acumula en IG casi 300.000 seguidores y si echamos hacia atrás en su feed llegamos a su primera foto publicada el 11 de enero de 2021. “Sonríe para la vida no solo para la foto🥰”, escribía junto a una imagen suya.

#5. Su color favorito es el negro. No hay más que echar un vistazo a su Instagram donde cada dos pone de relieve lo mucho que le gusta este color.

#6. Defensora de los retoques estéticos, nunca ha ocultado los suyos. Tiene el pecho operado y tras salir de la isla se infiltró ácido hialurónico para eliminar las ojeras y rellenar surcos.

#7. El pasado octubre, el paparazzi Jordi Martín, contó en Socialité que se había liado un anoche con el futbolista de la selección, Pedri González.

#8. Amante de los animales, en más de una ocasión, ha defendido la opción de la adopción. “Desde pequeña me crie con todo tipo de animales, no me cabe en la cabeza como muchas personas pueden abandonarlos o hacerles daño”, compartía en sus redes.

#9. Lleva dos meses con Albert Barranco que estará apoyándola en su paso por Pesadilla en El Paraíso.

#10. Una de sus pasiones es la de viajar. Antes de entrar en La isla de las tentaciones estuvo en París con Samuel.

Nueva concursante

Entre sus compañeros tendrá a Mar López, con la que podría hacer buenas amigas por la edad y similitud en su perfil. Ella también ha pasado por varios realities.

Kiko Jiménez, Maite Galdeano, Pablo Sebastián, Begoña Gutiérrez, José Antonio Avilés, Borja Estrada, Silvina Magari y Antonio Montero serán sus compañeros en esta aventura que poco tiene que ver con la isla.

Tendrá un punto en común con su anterior reality y es que Sandra Barneda también estará presente. Pero no tan cerca. En el campo estará Nagore Robles y su ex, estará en plató a frente de los debates. El que repite es Carlos Sobera que estará al frente del programa una vez más.

Si estos formatos se convierten en auténticas montañas rusas de emociones, más todavía con concursantes como Tania que ya ha adelantado que aportará “alegría, risas, llanto, enfado, soy una persona con mucho carácter. Soy de extremos, o mucho, o poco”.