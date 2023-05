Got Talent es un cajón desastre donde cabe casi de todo. Y si hablamos de una edición All Stars, con más razón. Claro que, no siempre son talentos que gustan a todos los miembros del jurado del programa, sobre todo, a Risto Mejide. Y lo hemos podido comprobar en el último programa.

“Solo espero que después de mi actuación, la gente se deja las manos aplaudiendo. Yo creo que mi talento me puede llevar a la final de Got Talent: All Stars”, comenzaba diciendo en inglés uno de los nuevos participantes.

“Me llamo Guy First, tengo 30 años y vengo de Israel”, se presentaba. Risto le preguntaba qué tal le había ido en Got Talent: “De momento bastante bien, conseguí el paso de oro en Alemania y en cada espectáculo parece que me veo mejor”.

“Si este es tu mejor aspecto, no quiero ver cómo estabas antes”. bromeaba Risto que le seguía preguntando por qué se consideraba un All Stars: “Bueno, tengo un talento único que no tiene nadie más. Soy la única persona en el mundo que puede hacer esto”.

“¿Qué hará este tío?”, se preguntaba Luis Zahera, que era el jurado invitado de este fin de semana. El artista iba vestido con un atuendo muy futurista donde las luces cobraban protagonismo, igual que en el cuerpo de baile que le acompañó en el escenario que, de fondo, tenía unos tubos que costaba adivinar qué función tenían.

Empieza el espectáculo

Su número consistía en un número musical a modo de pedorretas que iba haciendo con la mano. Mientras Zahera se partía de risa, el resto no podía dar crédito a lo que veían.

Mientras Guy First entonaba con los sonidos de sus manos el Final Countdown de Europe, Risto Mejide se iba a sentar entre el público y abandonaba su silla de jurado.

Guy First seguía con We will rock you de Queen y Risto se desesperaba. Edurne iba a buscarle y volvían a la mesa al ritmo de los gritos del público que pedía pase de oro. “Pase de oro, qué cachondos”, decía el jurado.

“Yo tengo que decir una cosa, yo desde el principio pensé que él llevaba una gomita, como una pedorreta de esas que cuando te sientas, suena, pues no lleva nada”, explicaba Paula Echevarría.

“Aquí ha habido gente que se ha jugado la vida, ha habido gente con muchísimo talento, cosas con las que hemos flipado, cosas que no habíamos visto nunca, cosas que tienen muchísimo valor y esto, no lo es”, decía Risto.

Edurne recordaba que todo el que participaba en esta edición es porque había ganado, había sido finalista o había conseguido un pase de oro en alguna versión internacional del formato y, que, por tanto, había que respetarlo.

“Yo lo valoro mucho porque es la única persona que lo hace en el mundo que sepamos Paula y yo”, le defendía Zahera. Y Paula le pedía que interpretase, a su manera, el famoso Macarena. Y no lo dudó.

Paula se lanzaba a preguntarle a Risto qué pasaría si se supiera una de Bach. “Si se supiera una de Bach no tendría campo para correr”, contestaba su compañero.

Lanzando el reto

Y entonces Guy First retaba a Risto y le pedía que le dijera la canción más difícil de Bach. “La chacona en Re Menor BWV1004”, le decía asumiendo el reto y con interés por ver lo que sucedía.

Y lo que sucedía es que el artista se lanzaba a hacer lo que podía. “Yo no sé si tienes talento, pero tienes un morro espectacular”, le decía Risto después de escucharle, muerto de la risa. “Maravilla”, aseguraba el actor invitado.

No ganará el concurso, pero ha hecho que el jurado se eche unas risas.