Gran parte de la audiencia de ‘MasterChef’ cree que se han pasado mucho con la la última eliminada

Claudia y Ana se convirtieron en rivales en el último programa de MasterChef cuando les tocó enfrentarse en el duelo final, mano a mano y sabiendo que una de las dos tendría que abandonar el programa. Finalmente, le tocó decir a la actriz italiana.

Una despedida que evidenció, una vez más, que se han formado dos grupos en esta edición. Mientras uno recriminaba que se aplaudiera el momento en el que se anunció que Claudia se iba, otro decía que lo hacía porque se quedaba Ana.

Pepe Rodríguez le recordaba que había tenido tres cocinados fallidos. “Se te han atravesado las gyozas, ¿qué ha pasado?”, le preguntaba.

“Yo creo que MasterChef es una supervivencia al límite y hay muchos factores que entran en juego. Yo sabía que, para mí, el reto más fuerte era gestionar la parte emocional, más que el cocinado porque soy una persona que, tanto para lo bueno como para lo malo, fogosa y emotiva y hay que ser muy fríos para que lo personal no te afecte al cocinado”, expresaba, “ya venía echando mucho de menos a mi hijo y necesito verlo”.

No ver a tu hijo de dos años en tanto tiempo, pasa factura: “He estado un mes entero sin mirar su foto y hace unos días la miré y me derrumbé porque una no puede hacer como que no es madre. Una separación tan radical es muy dura”.

Dolida con las palabras de Jhota

Los peor valorados de la noche fueron Lluis, Claudia, Jotha y Ana que tuvieron que ir enfrentándose en duelos hasta quedar solo Ana y Claudia. El tema eran las gyozas y teniendo en cuenta que la italiana no sabía ni cómo funcionaba la vaporera, lo tuvo complicado. Primero perdió frente a Lluis y luego frente a Jhota con el que se llevó una gran decepción y acabó recriminándole su falta de amistad.

“A pesar de que ha habido muchos conflictos y que no ha sido fácil la entrada en el programa porque después de un mes había grupos, había tensiones y yo he entrado en medio de todas las tensiones y el infierno, intentaría tener una mente más fría como Jhota, que esto me ha quitado mucha energía”, explicaba.

Tuvieron su propio enfrentamiento en el programa. “Primero de todo, deberían darte un Goya o un Óscar, estaría bien que se lo dieran porque menudo papel que se monta, para empezar por algo”, decía su compañero sin ningún tipo de filtro.

“Mis amigos los tengo fuera, tengo afinidad más con Claudia, tengo afinidad con Ana, no voy a decir nombres, pero tengo afinidad con muchos. Cuando salga de aquí, por el trato, serán mis amigos, muy buenos amigos, pero lo que yo considero amistad lo tengo en mi casa porque yo aquí, en dos meses, no puedo hacer amigos, de esos para toda la vida. Esto es como un mini mundo, en las circunstancias importantes de la vida es cuando están mis amigos, fuera veré si realmente están o no”, seguía. De ahí que Claudia hablar de su mente fría.

Problema con las gyozas

Yong Wu, fue el experto encargado de valorar unas gyozas que no le quedaron muy bien. De hecho, el chef oriental acabó escupiendo su cocinado después de que Terelu Campos le diera permiso para hacerlo. “Está bien irme hoy, pero no me machaquéis, por lo menos”, pedía la concursante. “Voy a ser leve”, aseguraba el chef, “es un asco”.

Mientras Jordi Cruz le aseguraba que ya aprendería, ella contestaba que ya sabía que no iba a tener tiempo. “Aquí hay mucha actuación y poca cocina”, aseguraba Samantha Vallejo Nágera.

Sin duda, un programa duro para ella que por lo menos se ha llevado el apoyo de gran parte de la audiencia que ha criticado el trato que le han dado todos durante su cocinado.

#Masterchef Se va a ir Claudia porque a estas alturas está claro que no la quieren ahí. Es posible que no haya cocinado bien. Pero la forma en que han ido a por ella con los comentarios (compañeros y jueces) es vergonzosa... — 𝓗𝓮𝓼𝓽𝓮𝓻 𝓟𝓻𝔂𝓷𝓷𝓮 💙💙💙 (@EstheritaAR) May 29, 2023 A Claudia hoy el jurado y los invitados le han dado un trato fatal e injusto, la habrá podido cagar pero ellos la han hundido más #masterchef — henry (@henryhenndrix) May 29, 2023 No se puede ayudar pero le han dicho a Ana lo de cocinar el relleno?? Creo que se han pasado con Claudia un montón sobre todo Samantha. Y las risitas de los otros concursantes me parecen feas luego se enfadan si se lo hacen a sus amigos #MasterChef — Arpia Discordia (@jenarpia) May 29, 2023 Pero ¿y estos ataques gratuitos a Claudia? No tiene ni puta idea de hacer gyozas, vale, ¿pero criticar su forma de ser, que si mucho show y poca cocina, si no ha abierto la boca? ¿Ha pasado algo antes y me lo he perdido? A otros no le sueltan esas cosas ni de broma.#masterchef — Beatriz González (@cutrecina) May 29, 2023 una cosa es decir que un plato no está bueno, y otra muy diferente el recochineo y reírse en la cara de la concursante

Claudia está teniendo una paciencia que yo no tendría#MasterChef — 💙Val²❤️ (@Valeerixg) May 29, 2023 ¿El machaque que le han dado a Claudia? ¿Que Jordi ayude a Ana para que cambie el relleno y lo ponga en crudo y a Claudia no le digan nada? Que pereza de programa #Masterchef #masterchef11 — Wilhelmina. (@chicavampirica) May 29, 2023

Está claro que la polémica está servida.