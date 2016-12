Liam Payne está "100% seguro" de que One Direction se reunirá

Los rumores llevan tiempo apuntando a que la vuelta de One Direction está cerca. El primero en confirmarlo fue Niall Horan. "Seríamos tontos si no lo hiciéramos", le dijo a la prensa después de la gala de los AMA en Los Ángeles. Ahora, el que se ha pronunciado ha sido Liam Payne. El ex integrante del grupo lo ha confirmado con este escueto tweet en el que responde a una fan:

"¿Volverá One Direction?", le pregunta. "Estoy seguro al 100% de que eso ocurrirá", contesta Payne.

Siempre dijeron que lo suyo no era una ruptura, sino un descanso. Pero después, su padrino en X Factor, Simon Cowell, afirmó que no sabía si el paréntesis era definitivo. Ahora parece que, poco a poco, los componentes del grupo confirman que vamos a volver a verlos juntos sobre el escenario. Y dentro de poco.

Cada uno por su lado

El año pasado anunciaron que se tomaban un descanso, pero realmente, lo que menos han hecho ha sido descansar: los chicos han aprovechado para desarrollar proyectos en solitario.

El primero fue Zayn Malik, que no solo ha sacado su primer disco en solitario, sino que ha publicado su autobiografía y ha hecho sus pinitos en la moda. Harry Styles se ha decantado por la interpretación y ya hemos visto las primeras imágenes de Dunkirk, una película basada en la II Guerra Mundial para la que ha tenido que cortarse la melena.

Harry Styles durante el rodaje de Dunkirk.

Liam Payne, Louis Tomlinson y Niall Horan también han desarrollado su carrera musical en solitario, y al último lo vimos hace unos días debutando en la televisión con su primer single, This Town, con el que lo está partiendo en las listas de éxitos.