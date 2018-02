Shadow of the Colossus, videojuego de la semana

Despedimos el mes de enero un poco apretados de tiempo para sacarle el máximo rendimiento a videojuegos como Monster Hunter World o Dragon Ball FighterZ (entre otros, pero también podríamos hablar de Lost Sphear, Street Figher V Arcade Edition...) y hemos empezado febrero de una manera similar.

Si te has 'encallado' con alguno de los juegos anteriores, más vale que le eches horas porque se te va a empezar a acumular el trabajo con Shadow of the Colossus, Civilization VI: Rise and Fall o UFC 3.

Shadow of the Colossus

Shadow of the Colossus es el remake de la obra original creada por Fumito Ueda que se estrenó en PS2 en el año 2005. El estudio estadounidense Bluepoint Games ha sido el encargado de llevar a cabo este remake.

El videojuego relata la historia Wander, un muchacho que llega a la Tierra Prohibida a lomos de su fiel corcel Agro con la bella Mono en sus brazos. La chica, fallecida, es depositada cuidadosamente por el protagonista en el altar del Templo de Adoración y pide al misterioso Dormin que le ayude a resucitarla. Éste le dice que la única manera de lograrlo es derrotando a los 16 colosos que habitan la llamada Tierra Prohibida, unos extraordinarios seres acorazados de enormes dimensiones que Wander deberá encontrar siguiendo el haz de luz que emana de su espada.

Uno de los aspectos que hacen de Shadow of the Colossus un juego que deberías tener en tu colección es su banda sonora: Música de batalla, ambiental y de victoria. ¡No te lo pierdas!

Sid Meier's Civilization VI: Rise and Fall

Una nueva entrega en la saga de estrategia que aporta nuevas opciones y desafíos a los jugadores a medida que estos conducen una civilización por distintas épocas.

La expansión introduce nuevas Edades de Oro y Edades Oscuras, un nuevo sistema de lealtad para las ciudades, y gobernadores. Civilization VI: Rise and Fall también incluye nueve líderes más y ocho civilizaciones adicionales, incluyendo a Shaka, líder de los zulúes, y Gengis Kan, líder de Mongolia, junto con nuevos líderes para la franquicia Civilization, como la reina Seondeok, líder de Corea, y Roberto I de Escocia.

Desarollado por Firaxis Games, Sid Meier's Civilization VI está disponible para PC y próximamente para iPad, Mac y Linux.

EA Sports UFC 3

Otra saga que sigue creciendo es UFC. La nueva entrega del simulador de las artes marciales mixtas (el popular octógono) ya está disponible para Xbox One, PS4 y PC.

Con su renovada tecnología, UFC 3 ofrece la experiencia jugable más realista de la franquicia (¿te suena el claim, no?) que tiene la licencia oficial del campeonato de lucha y combate.

¡A darle duro!