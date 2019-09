Freddie Mercury: el líder de Queen de la A a la Z

Austin, Mary. Fue la única mujer con la que se le relacionó públicamente. A pesar de declararse abiertamente homosexual, fue su novia en los 70 y nunca desapareció de su vida. El artista le dedicó la canción ‘Love Of My Life’.





Bohemian Rhapsody. Fue escrita por Freddie Mercury para su álbum de 1975 ‘A Night at the Opera'. Tiene una estructura inusual, sin estribillo, más similar a una rapsodia clásica que a la música popular. Es el tercer single más vendido de la historia de la música.

Queen – 'Bohemian Rhapsody'

Caballé, Monserrat. La artista española colaboró con Freddie en su último disco en solitario, en 1988. “Acabo de oír la mejor voz del mundo” declaró Freddie Mercury cuando la escuchó por primera vez, y no paró hasta conseguir la colaboración.





Diseño. En esta etapa de su vida, Freddie Mercury estudió diseño de modas y diseño gráfico en la universidad de West Thames. Dicha habilidad le serviría para crear el emblemático logo de Queen.





Éxito. La figura de Freddie Mercury sigue siendo una leyenda después de su muerte, igual que ocurre con la de Queen. Se calcula que vendieron más de 300 millones de discos en todo el mundo y en Reino Unido han llegado a superar a The Beatles en semanas en lista, donde Greatest hits es aún el disco más vendido.

Brian May y Freddie Mercury actuando en el Live Aid de Wembley en Londres. / Pete Still/Redferns

FreddieMercury 17473. Es el nombre con el que se bautizó a un asteroide en su honor el pasado 5 de septiembre, cuando habría cumplido 70 años, en honor, palabras textuales, a la “sobresaliente influencia de Freddie en el mundo”. El encargado de anunciarlo fue el exguitarrista de Queen, Brian May, a través de Youtube.

Gatos. Freddie Mercury era un apasionado de los mininos, de hecho llegó a tener diez en su casa. Le gustaban tanto le dedicó una canción a uno de ellos: Queen Delilah, e incluso los incluyó en su testamento.

Homosexualidad. A pesar de no hablar abiertamente sobre su vida privada al principio, Freddie declaró abiertamente su condición sexual en una época en la que el tema era todo un escándalo. La canción I want to break free es clave para el orgullo gay, pues Mercury plantea su aspiración de libertad.

Freddie Mercury, ataviado con el vestido que usó en el videoclip de 'I Want To Break Free' durante el festival Rock in Río de Brasil de 1985. / Dave Hogan/Hulton Archive/Getty Images

Ibex. Es el nombre de uno de los grupos de los que Freddie formó parte antes de formar Queen.

Jim Hutton. Este peluquero fue la última pareja que se conoció a Freddie. Ambos empezaron a salir en 1985 y Jim permaneció a su lado hasta el día que el vocalista de Queen murió.

Kurt Cobain. El vocalista de Nirvana citó a Mercury en su carta de suicidio: “…cuando se apagan las luces antes del concierto y se oyen los gritos del público, a mí no me afectan tal como afectaban a Freddie Mercury, a quien parecía encantarle que el público le amase y adorase. Lo cual admiro y envidio muchísimo”.





Live Aid. Es una de las actuaciones en directo más destacables, en 1985. Reunió a aproximadamente 72.000 personas con una audiencia televisiva de más de 1.000 millones en todo el mundo. Muchos críticos han elegido este concierto como la mejor actuación en directo de la historia del rock.

Live Aid- Queen

Montreux. Este pueblo de Suiza consiguió fama mundial gracias al impulso de Mercury, pues allí compuso gran parte de las canciones. "Si quieres hallar la paz en tu alma, ve a Montreaux", declaró. En su honor, las autoridades levantaron una estatua del artista tras su muerte.

Nódulos. Abiertamente reconocidos por el cantante, también dijo que nunca había tomado clases de canto. A medida que la carrera de Queen iba progresando, reemplazaba las notas más agudas de las canciones que interpretaba en directo cantándolas en otras octavas más graves.

Olimpiadas 92. El tema Barcelona, cantado con Montserrat Caballé, se convirtió en el himno oficial de estos JJOO, celebrados un años después de su muerte. Además, Caballé lo interpretó en la final de la UEFA Champions League de 1999, disputada en Barcelona.

'Barcelona' - Freddie Mercury y Montserrat Caballé

Play the game. Escrita por Freddie, es una canción incluida en el álbum The Game. En la carátula del sencillo es la primera vez que se aprecia a Freddie con lo que más adelante se convertiría en su marca registrada: su bigote.

Queen on air. Último recopilatorio publicado hasta el momento, en el que se incluyen las desconocidas sesiones que la banda grabó para la BBC. Son versiones alternativas, tomas únicas de canciones y re-visitaciones de sus temas.

Rami Malek. El actor encarnó a Freddie en la gran pantalla en el biopic Bohemian Rhapsody, una interpretación magistral que le llevó a ganar el Oscar a mejor actor.

Rami Malek posa con su Oscar a mejor actor por interpretar a Freddie Mercury en 'Bohemian Rhapsody'. / FREDERIC J. BROWN/AFP/Getty Images

Show must go on. Es la canción que Brian May escribió para su compañero de banda cuando le quedaban pocos meses de vida. La canción dice que, aunque Freddie ya estaba sucumbiendo a la enfermedad, el espectáculo debía continuar.

The great pretender. Producido y dirigido por Rhys Thomas, es uno de los documental más fiables sobre el líder de Queen. Cuenta con mucho material de su archivo acerca de su vida, su carrera y los proyectos solistas en los que trabajó fuera de Queen.

Under pressure. La canción de 1981, grabada por Queen y David Bowie, fue desarrollada durante una sesión de improvisación que surgió del encuentro entre ambos en Montreux. Bowie iba a hacer coros en un tema de Queen, pero finalmente surgió este gran tema.

Queen & David Bowie - 'Under Pressure'

VIH. El cantante supo que era seropositivo siete años antes de morir. Sólo pasaron dos días desde el anuncio de su enfermedad hasta que falleció. Al hacerlo público, Freddie marcó un hito muy importante en relación a la normalización de la enfermedad.

W e are the champions. Uno de los himnos más reconocibles del rock, aún suena en la mayoría de las celebraciones deportivas. El grupo lo compuso, principalmente, para involucrar al público en los directos.

You're my best friend. Tema compuesto por John Deacon, el bajista de Queen. En esta canción John toca el piano eléctrico, al negarse Mercury por no gustarle el sonido de este instrumento. Aparte del bajo, el sonido especial de este piano tienen un rol prominente en la canción.

Zanzíbar. Es el país de nacimiento de Farrokh Bommi Bulsara, que era su nombre real. Por aquel entonces el país aún era una colonia británica. A los diecisiete años, Mercury y su familia huyeron por razones de seguridad debido a la revolución de Zanzíbar.