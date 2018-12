'Spider-Man: Un nuevo universo' es la película que te hará volver a amar a los superhéroes

Tras años de una cantidad ingente de películas – diez para ser exactos son los que cumplía Marvel Studios hace algunos meses – el género más rentable de cuantos hay ahora mismo en el cine, el de superhéroes podría necesitar un cambio radical en sus planteamientos. A pesar de que, sí, todo el mundo espera con ansias las nuevas entregas de Los Vengadores.

Afortunadamente Spider-Man: Un nuevo universo se aleja de todo lo que ya conocemos. En esto influye, básicamente, que es una película de animación por lo que verosimilitud pasa a un segundo plano. Y eso la hace completamente disfrutable. Y tampoco está enclavada en ninguna de las sagas ya comenzadas ni lo pretende. Es única y no tiene nada que ver con el resto de producciones marvelitas.

En esta ocasión la película sigue a Miles Morales, un chaval con ascendencia afroamericana y latina de Nueva York, quien por avatares del destino se encontrará de la noche a la mañana con los poderes que todos pensábamos que solo tenía Spider-Man. Y, basada la película en varios de los cómics más conocidos del hombre araña como está, se encontrará con otros cinco Spider-Man de realidades paralelas.

Sony Animation Studios / Youtube /

Esto es, Spider-Man de universos alternativos. El Spider-Man gordo, la Spider-Woman, la niña manga de un Spider-robot, el Spider-noir y el Spider-Toon que tiene mucho que ver con el Porky de los Looney Toones.

La película rebosa diálogos afilados e inteligentes, pero, además, cuenta con una innovadora forma de animar que solo tener a quien escribió La Lego Película, Phil Lord, podía otorgar. Además Liev Schreiber, Hailee Steinfeld, Mahershala Ali y muchos más nombres enormes del cine hollywoodiense (que no diremos por no arruinar la sorpresa) han aportado sus voces. Por el momento ya ha sido nominada al Globo de Oro a Mejor Película Animada y no sería de extrañar que cosechara muchas más nominaciones.

Spider-Man: Un nuevo universo es el soplo de aire fresco que le hacía falta al anquilosado mundo de los superhéroes muchas veces autorreferencial y casi paródico. Muchos se han atrevido a nombrarla ya la mejor película de superhéroes que se ha podido disfrutar. Nosotros no sabemos si llega a tanto, pero sí que resulta una película fresca, disfrutable y divertidísima del género como hace tiempo que no veíamos.

Spider-Man: Un nuevo universo llega a los cines el 21 de diciembre.