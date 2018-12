Regala Batman por Navidad

Batman “Epílogo” es el último tomo del personaje bajo los guiones de Scott Snyder y los lápices de Greg Capullo en la etapa conocida como 'New 52'.

Hemos hablado en numerosas ocasiones de esta etapa, casi cada vez que un nuevo recopilatorio salía a la venta, pero es que es nuestro deber hacer llegar esta información a los lectores, porque no todo el mundo vive en tiempo real la publicación de una de las mejores etapas de un personaje (hablando a nivel histórico).

El caso es que, a tiempo para Navidad, llega Batman ‘Epilogo’, el capítulo final de una historia de 52 números (hablamos de las 52 grapas originales, se han recopilado en unos cuantos tomos) que nos ha presentado al “Tribunal de los Búhos”, uno de los mejores arcos argumentales que he leído en un cómic de super-héroes; nos ha mostrado la cara más oscura de “el Joker” y ha puesto en jaque varias veces a Gotham bajo el guión de “El Acertijo” y posteriormente de “Mr.Bloom”.

Todo esto para recomendar regalos y auto-regalos en Navidad, que es lo que mejor se me da.

Si no has empezado esta colección o ni siquiera te has acercado a su lectura, evidentemente mi recomendación no es que empieces con “Epílogo”, pero debo llamar tu atención y clarificar que estás cometiendo un grave error al no haberte acercado todavía a esta colección de libros.

No hay mejores guiones que los de Scott Snyder y difícilmente encontrarás un mejor dibujante que Greg Capullo (diferentes sí, pero mejor....). Regálate el primer tomo; “El tribunal de los Búhos” y la historia y el personaje harán el resto por ti.

Del mismo modo, si conoces a algún aficionado a los cómics y no has visto estos libros en su estantería… Hazle el favor también a él.