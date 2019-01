‘Without Me’ de Halsey ha tardado tres meses en ser Nº1, ¿qué factores han influido?

Hace poco te contamos las siete curiosidades sobre Without Me, la canción con la que Halsey ha logrado su primer Número 1 en solitario. La artista, que pasa por la mejor etapa musical de su carrera, ha conseguido posicionar este tema en el puesto más alto de Billboard Hot 100 tres meses después de su lanzamiento.

El single lo estrenó, concretamente, el 4 de octubre de 2018, esperando hasta el 29 de ese mismo mes para lanzar el videoclip en Youtube. Ha sido a comienzos de 2019 cuando Halsey ha colocado Without me como la canción más vendida en Estados Unidos.

¿Qué factores han influido para que esto ocurra?

Es muy posible que hayan sido muchos los factores por los que Halsey haya destronado a Ariana Grande y su Thank U, Next del Número 1. Sin embargo, todo apunta que la escalada hasta esta posición, después de 13 semanas en la lista, ha sido gracias a la gran promoción que la artista ha hecho en diversos eventos y apariciones públicas.

La artista se ha encargado de presentar este single en directo en varios eventos muy mediáticos. Entre ellos, destaca su actuación en el desfile de los ángeles de Victoria’s Secret, un evento que pudimos ver en todo el mundo a principios del mes de de diciembre.

A este show hay que sumar su polémica actuación en la final de The Voice 2018, una performance junto a la bailarina Jade Chynoweth con la que relataba una relación de amor entre dos mujeres con la que Halsey volvió a defender el amor lésbico.

También interpretó Without Me en los MTV EMA en Bilbao, en los Latin Grammy 2018 o en Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve 2019, shows con los que ha conseguido acumular varios millones de visitas y altavoz en todo el mundo.

A la gran promoción y esfuerzo que ha hecho la artista hay que sumar la polémica que hay detrás de esta artista. Halsey se ha convertido en una abanderada del colectivo LGTBIQ y, sobre todo, en defensora de la bisexualidad. Tanto es así que ha tenido diversas polémicas tras declaraciones contra Demi Lovato o Katy Perry, disputas con las que también ha conseguido fidelizar a gran parte de su público.

Por último, el tercer gran factor que posiblemente haya influido de cara a que este tema consiga ser Número 1 es el propio mensaje de la canción, que tal y como ha explicado la artista verso en torno a "que no debes permitir que otros se aprovechen de ti".

Estos tres factores, sumados a otras circunstancias, han provocado que Without Me se convierta en el primer Número 1 en solitario de Halsey después de tres meses. Promoción, esfuerzo, shows impactantes y polémicos, alguna disputa con otras cantantes, convertirse en icono LGTBIQ y un mensaje alentador y positivo son los elementos que han jugado totalmente a su favor.

Por cierto, esta hazaña no la conseguía desde septiembre de 2016 cuando alcanzó el Número 1 en Billboard HOT 100 con Closer, junto a The Chainsmokers.