Aitana Ocaña sorprende a sus seguidores con un nuevo look (sin flequillo)

No hay día que Aitana Ocaña no sea noticia. Lo mismo la vemos en sus redes tramando algo con Dani Martín que grabando con C. Tangana. Pero a sus fans no solo les interesa lo musical. También los estilismos que lleva y, por supuesto, sus cortes de pelo.

Si hace unos meses Aitana decidió cortar parte de su melena y apostar por un look más fresco, ahora nos ha sorprendido con un nuevo peinado. Y sí, ha decidido decir adiós al flequillo (al menos en esta sesión de fotos)

Con una melena rizada y desenfadada, la joven de 19 años aparece espectacular en las fotos que ha subido en su cuenta de Instagram. Con una camiseta de tirantes blanca y unos vaqueros (un look básico muy de los noventa), Aitana ha recibido infinidad de elogios por parte de sus seguidores. ¡Y no nos extraña!

Tanto le ha gustado el look a la intérprete de Vas a Quedarte que ha decidido cambiar su foto de perfil de Instagram por una de esta sesión. ¿Será el look que decida utilizar para la segunda parte de su álbum?

Por ahora, sabemos que veremos a la ex triunfita con este estilo en la próxima publicación de InStyle.

Disco platino de Vas a Quedarte

Aitana Ocaña no para de cosechar éxito. A su larga lista de éxitos (en tan solo un año), hay que sumarle uno nuevo: alcanzar el disco platino con Vas a Quedarte. La preciosa balada, lanzada junto a su EP Tráiler, se ha convertido en el último hit de la catalana.

La cantante ha querido compartir toda su alegría con sus seguidores a través de un precioso mensaje que ha publicado en sus redes sociales: “Sé que muchas veces doy las gracias pero tú (sí tú, la persona que estás leyendo esto) puedes pensar que no te las estoy dando directamente y que es algo genérico…de verdad, te doy las gracias a ti en especial, por leerme, por invertir tu tiempo en escucharme. Gracias de corazón”.

En Youtube, en tan solo un mes, ha sumado más de 12 millones de visualizaciones. Además, en la LISTA 40, Vas a Quedarte continúa subiendo. Esta semana, sin ir más lejos, se encuentra en el puesto 14.