El próximo 22 de enero se conocerán, a eso de las dos de la tarde, las nominaciones a los Premios Oscar. La 91 edición de los premios que otorga la Academia de Cine de Hollywood arranca su carrera inmersa en la polémica que protagonizó su anunciado presentador, entonces Kevin Hart, quien ha dejado la plaza libre tras la aparición de unos tuits homófobos.

Así que sin presentador será el próximo 24 de febrero cuando podamos conocer a los vencedores en estos premios que señalan lo mejor del año pasado. Hacemos un poco de periodismo ficción y te contamos quiénes tienen la posibilidad de pasar, al menos, la primera criba hasta las nominaciones.

Ha nacido una estrella:

Desde que la viéramos a finales de septiembre y tuviéramos la posibilidad de charlar con Bradley Cooper en LOS40 hemos ido a muerte con la cuarta revisión del clásico que en su día protagonizaran Judy Garland o Barbara Streisand. Y no solo por el trasfondo musical de la historia de Ally y Jack – que también – sino por sus soberbias interpretaciones y por habernos regalado algunos de los planos más memorables de 2018.

De Ha nacido una estrella a Roma: Estas son las películas con más posibilidades de ser nominadas al Oscar

La nominación podría llegar para película, actor principal, actriz principal, canción, sonido, guion adaptado, fotografía o montaje.

La Favorita:

La maravillosa película de Yorgos Lanthimos que cuenta la historia que unió a Ana de Gran Bretaña con Sarah y Abigail, sus dos favoritas y el triángulo de intrigas que se tejió para alcanzar altas cimas de poder también podría dar la sorpresa. Es probable que Olivia Colman esté nominada como mejor actriz e incluso que Rachel Weisz y Emma Stone lo estén como secundarias. Diseño de producción y de vestuario están aseguradas y probablemente también lo esté la fotografía. Yorgos Lanthimos como director podría dar la sorpresa.

Roma:

Tras las informaciones que esta semana recogía The New York Times acerca de que Netflix habría invertido entre diez y veinte millones para la campaña de premios de la última producción de Alfonso Cuarón. esto podría suponer que Roma fuera nominada como Mejor Película a pesar de estar rodada en español y mixteco. Lo que parece seguro es que Cuarón lo estará como director, también la película tendrá reconocimiento por el guion, por la fotografía, el montaje y seguro que como Mejor Película de Habla no Inglesa.

Black Panther:

El año casi comenzó con la seguridad de que Black Panther se llevaría un reconocimiento en los Oscar. Se habló de crear una categoría a la mejor película popular y, bueno, los fans de Marvel se volvieron locos. Lo cierto es que luego la academia reculó, pero eso no impide que Black Panther de la sorpresa estando entre las seis nominadas a Mejor Película. Es probable que vestuario, producción, sonido, fotografía y canción sí pasen la criba.

Green Book:

La película de Peter Farrelly con Viggo Mortensen y Mahershala Ali como protagonistas dio la sorpresa en los pasados Globos de Oro y podría hacer lo mismo en estos Oscar. Parece que Actor Principal y Actor Secundario están casi asegurados como podría pasar con el guion e incluso ser considerada como una de las mejores películas de 2018. Es poco probable que esta comedia racial se quede fuera de los reconocimientos.

Bohemian Rhapsody:

La película sin director que más reconocimientos recibió en los pasados Globos de Oro podría tener igual suerte en los Oscar aunque no parece probable. Pasará la criba de las nominaciones y alguna caerá, sobre todo en las categorías técnicas y para la interpretación de Rami Malek como protagonista. Pero esto no son 90 periodistas votando las producciones del año sino 9000 académicos de todo el mundo con gustos dispares. El martes saldremos de dudas.

También están en las quinielas El Blues de Beale Street, de Barry Jenkins, ¿Podrás perdonarme algún día?o Infiltrado en el KKK de Spike Lee. En escasos días sabremos quien pasa el corte. ¡Que gane el mejor!