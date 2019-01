Miki sobre María: “Dudo mucho que haga algo mal adrede, a mí me encató”

Este domingo por la noche, contra todo pronóstico, Miki se convirtió en el representante de Eurovisión 2019 gracias a La Venda. Decimos contra todo pronóstico porque Muérdeme de María llevaba días sonando como favorito. El buen rollo y la energía con la que salió al escenario el joven catalán a la hora de defender el tema escrito por Adriá Salas (La Pegatina), terminaron convenciendo al público.

Este lunes, a pesar de las pocas horas que ha descansado (cuando uno es elegido para representar a su país en Eurovisión hay que celebrarlo por todo lo alto), Miki ha aparecido con una sonrisa en la cara ante los medios.

Ni siquiera ha tenido tiempo para ver la actuación que dio en la gala y, ante los periodistas, por primera vez ha visto el espectáculo que dio. Porque sí, anoche Miki puso a todo el público a bailar y eso solo se consigue poniéndole ganas al asunto. Que no os vendan lo contrario.

LOS40, junto a otros medios, hemos podido hablar con él y nos ha sorprendido gratamente. Nos hemos encontrado a un chico que, a pesar de que acaba de entrar en esta industria, tiene las cosas muy claras. ¡Y cómo habla! Parece que lleva toda la vida compareciendo ante los medios.

De una manera muy natural, Miki ha sabido contestar a todas las preguntas airoso. Incluso aquellas más polémicas. Porque sí, teníamos que preguntarle sobre cómo han vivido sus compañeros y él toda la controversia que ha habido alrededor de este proceso de selección.

Pregunta: Lo primero, ¿cómo te sientes?

Respuesta: Me siento muy contento y muy orgulloso de que se haya reconocido mi trabajo.

P: ¿Qué pensaste cuando te ofrecieron La Venda?

R: Pensé que podíamos liarla parda porque era una canción que me encantaba. Era festiva, algo que me iba bien a mí y que me gusta hacer.

P: ¿Era el tema con el que te hubiese gustado ir a Eurovisión?

R: A mí me gusta mucho este tema, pero también me hubiese gustado mucho ir con Natalia. Hubiésemos compartido la responsabilidad. Últimamente se han llevado muchísimas baladas a Eurovisión y creo que esto puede ser un antes y un después. No me creo nada. No creo que vaya a ser el que vaya a marcar la diferencia ni nada de eso, pero me gusta que hayan escogido un tema alegre y festivo.

P: ¿Has podido hablar con Alfred?

R: Si, me dijo que era una oportunidad increíble y que me empapase de todo. Que iba a conocer a muchísima gente que me iba a poder ayudar en el futuro. Que con todo el curro que ahí, lo que viene después es nada. Que es una carrera de fondo y que no te puedes dormir en ningún momento. Pero es lo que quiero, tengo unas ganas de currar increíbles.

P: ¿Qué es lo que más miedo te da del Festival?

R: Nada. Bueno, quizá no estar a la altura. Pero eso es un miedo que he tenido siempre, incluso dentro de la academia. ¿Sabes lo que pasa? Quizá no tenemos que verlo como una competición, sino como una manera de compartir la música.

P: ¿Te preocupa el puesto en el que quedes?

R: No, para nada. Voy a trabajar lo mejor que pueda para que todo el mundo esté orgulloso y orgullosa de la canción y Europa decide.

Roberto Leal (izquierda), Miki y Adriá Salas, este lunes en Barcelona. / Photo by Robert Marquardt/Getty Images

P: ¿Estás preparado para quedar último, en el hipotético caso de que esto ocurra?

R: Estoy preparado para todo. Pero creo que hay que ser positivos.

P: ¿Te gustaría involucrarte en todo lo que tiene que ver con tu candidatura?

R: Todo lo que yo vaya a defender dentro de un escenario, me gustaría que pasase por mí. Obviamente, voy a dejarme aconsejar por todos los expertos que hay a mi alrededor porque ellos saben mucho más que yo.

P: ¿Cómo has vivido con tus compañeros todo el proceso de selección?

R: Nos hemos ayudado igual que dentro de la academia. No os podéis imaginar cómo nos apoyamos para todo. Yo he encontrado a quince personas que, como se vayan de mi vida, sentiré que me falta un brazo. Cuando uno estaba de bajó, la otra le subía. Cuando la otra estaba demasiado subida, el otro le decía “relaja”. Es como que todo el rato nos poníamos en equilibrio.

P: Si al final te tuvieses que quedar con cuatro de tus compañeros, ¿con cuáles sería?

R: No tengo ni idea. Si en la academia tuviese que coger un top cuatro por un 0,0000001%: Alba, Natalia y Joan, que se viene a vivir conmigo. Bueno, lo estamos pensando. Estamos aquí (Barcelona), cerca y vamos a empezar todo esto juntos. Y podría estar guay.

P: ¿No vas a dejar Barcelona por Madrid?

R: Llevaba sin ir a Madrid desde que tenía cinco años y, Dios mío, es precioso. Es enorme, todo es súper grande y súper amplio. Yo estoy enamorado. Bueno, y de Barcelona y de Terrassa, obviamente. Pero Madrid me gusta mucho. Igual que me gustaría vivir en Canadá dos meses, me gustaría hacerlo en Madrid un tiempo. Claro que sí.

P: ¿Has podido hablar con tu mito, que es tu hermano?

R: Al primero que pude ver de mi familia al salir fue mi hermano. Para que veáis cómo es, diez minutos antes de salir del plató, me envió una foto diciéndome “salid ya que me aburro”. Creo que no podría ser nada sin mi hermano, y mira que está mal no ser nada sin otra persona.

P: ¿Has podido hablar con algún profesor tras la victoria?

R: Manu me ha puesto “capullooo, La venda a la gira”. Noemí también me ha felicitado. De hecho, tenemos un grupo en WhatsApp con todos los profesores y profesoras y por ahí eran todo felicitaciones.

P: ¿Está Itziar Castro en ese grupo?

R: No, estamos los que finalizamos. Porque lo hicimos al salir.

P: ¿Qué te ha dicho Famous que tenía tanta ilusión?

R: Yo duermo con Famous en el hotel. Anoche se fue un poquito antes, yo me quedé más. Cuando he llegado, se ha levantado y me ha dado un abrazo. Es el oso amoroso más grande de España.

P: Supongo que eres consciente del revuelo que ha habido en redes sociales con Natalia y María porque no querían ir. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros? ¿Lo habéis hablado? ¿Qué hay de cierto?

R: ¿Sabes lo que pasa?, cuando hemos salido de la Academia nos hemos dado cuenta que hay tanta mala interpretación de todas las cosas que hemos hecho que ya nos hemos relajado. El vídeo de María y Natalia está totalmente sacado de contexto. A María se le cayó la maleta en el tren y empezó a cantar “la venda ya cayó”. Natalia, para hacer la gracia, la siguió. Punto. Había cuatro fans, que van siempre, y lo grabaron. Lo que menos esperas es que recorten, por un lado, recorten de otro, y se suba así. Os juro por lo que más queráis que son unas profesionales que te cagas, que han defendido la canción siempre y que Eurovisión es una super oportunidad.

P: Digamos que María no dio todo con Muérdeme en la gala…

R: Dudo muchísimo que María haga algo mal adrede. Además, a mí me encantó cómo lo hizo.

Miki y Adrià Salas, el compositor de 'La Venda' / Alberto Palao

P: ¿Conoces el último meme sobre ti que dice que vas a conocerte todos los pronombres personales en todos los idiomas posibles?

R: Me hace gracia que se hagan bromas de ese tipo. Me sale natural. En castellano me sale así. Si me pongo a hablar turco no sé cómo sería. Me miraré si las mujeres están igual de infravaloradas que aquí.

P: ¿Estás preparado para, ahora que vas a representar a España, te miren con lupa todo lo que vas a hacer y que te pregunten por el procés?

R: Por supuesto. Que me pregunten lo que quieran porque y voy a representar a España en Eurovisión. Y Eurovisión es un festival de música. Punto. Creo que hay que fijarse en la música. Creo que los fans y los eurofans son mucho más inteligentes de ir a meter el dedo en la llaga. Eso lo único que hace es perjudicar a las personas que van a representar a su país.

P: Vas a tener que enfrentarte a los medios internacionales, ¿cómo te defiendes en inglés?

R: Yo tengo el Advance. Yo era profesor de inglés antes de entrar en la academia. Mis padres siempre se han preocupado porque me defienda en este idioma. Mi propósito es conocer el máximo número de idiomas posibles. El mayor número de lenguas te hace ver el mundo desde distintos puntos de vista.

P: Después de La Venda, ¿te planteas alguna colaboración con La Pegatina?

R: Yo me planteo escribir con mucha gente. Así cercanos he hablado con Nil Moliner, Alfred y Arnau Griso.