Blackpink bate nuevo récord como el grupo de K-Pop más visto en YouTube

El girl power también está conquistando la parte oriental del globo de la mano de las chicas de Blackpink. Y es que el grupo coreano femenino ha batido un nuevo récord al convertirse en la banda de K-Pop más reproducida en YouTube gracias al videoclip de DDU-DU DDU-DU.

Así lo confirmaba Billboard el pasado 22 de enero en una noticia donde anunciaban que la girlband ha superado la cifra de reproducciones de DNA (621 millones), el tema de BTS que ahora ocupa el segundo puesto en el ránking, con sus más de 624 millones de 'plays'. A pesar de que no existe rivalidad alguna entre ambas formaciones, esta es una noticia muy especial para las artistas.

En la misma semana en la que se han posicionado con Kiss and Make Up, su tema junto a Dua Lipa, como el grupo más importante de nuestro país al alcanzar el cotizado número 1 de la Lista 40, Blackpink nos recuerda el gran potencial de DDU-DU DDU-DU, el single que lanzaban en junio de 2018.

Y es que este no es el primer reconocimiento que ganan con la canción. Con ella conseguían situarse en el número 55 de la lista HOT 100 de Billboard, siendo el primer grupo de K-Pop femenino en lograr introducirse en el ránking. En las mismas 24h de su lanzamiento, el clip del single lograba ser el segundo mejor estreno del día, por debajo de Look What You Make Me Do, deTaylor Swift.

DDU-DU DDU-DU fue el primer single de Square Up, el EP debut de las coreanas (segundo si contamos el lanzamiento de Blackpink en 2017). A partir de este pistoletazo de salida discográfico, la carrera musical de las chicas subía como la espuma.

Gracias a este y otros muchos más éxitos, las coreanas aparecían como cabeza de cartel del prestigioso festival Coachella 2019. Además, están a punto de comenzar su gran gira mundial con la que recorrerán América y Europa, pasando por nuestro país.