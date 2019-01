Miley Cyrus, entre las nuevas actuaciones confirmadas para los Grammy

Como cada año, la organización de los premios musicales más importantes de la industria estadounidense está consiguiendo reunir un cartel de actuaciones espectacular para la noche de los Grammy. La última estrella en sumarse, Miley Cyrus.

La joven solista, que a lo largo de esta semana ha sido protagonista por algunas provocativas publicaciones en sus redes sociales, salta al escenario de los Premios Grammy 2019 y se convertirá en uno de los grandes alicientes de la noche.

Miley, probablemente, no actúe sola esa noche y lo más lógico es que sea Mark Ronson quien la acompañe en su actuación para dar forma a Nothing breaks like a heart.

El dueto o la colaboración que sí está confirmada ya al 100% es el de Red Hot Chili Peppers y Post Malone. El rock y el hip-hop unidos en lo que han anunciado como un "momento inolvidable de los Grammy".

El Staples Center de Los Ángeles (California, Estados Unidos) tendrá también las actuaciones de Brandi Carlile y H.E.R. que se suman a los ya anunciados Camila Cabello, Cardi B, Dan + Shay, Shawn Mendes, Janelle Monae y Kacey Musgraves.

Como ya te contamos hace unos días, la ceremonia de los Grammy 2019 será presentada por Alicia Keys.

Kendrick Lamar (8 nominaciones), Drake (7 nominaciones), Brandi Carlile (6 nominaciones), Cardi, B, Childish Gambino y H.E.R. (5 nominaciones) y Lady Gaga (4 nominaciones) parten como grandes favoritos en una lista en la que también figuran Post Malone, Ariana Grande, Camila Cabello, Taylor Swift. En el apartado español, Pablo Alborán está nominado a Mejor Álbum de pop latino.

