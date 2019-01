Alejandro Sanz muestra lo que pasa en el interior de una guitarra con una canción disney

Alejandro Sanz es poeta las 24 horas del día. Sobre todo cuando se va a pasar el día a la playa acompañado de su guitarra. El artista, que acaba de lanzar No tengo nada, ha compartido con sus seguidores un curioso vídeo en su cuenta de Instagram.

Para acabar bien el lunes, el cantautor ha querido mostrar a sus casi cuatro millones de seguidores qué ocurre en el interior de una guitarra cuando la tocas. ¡Y sí, es mágico! La vibración que se produce dentro de la caja y el movimiento de las cuerdas es hipnótica.

Además, desde dentro de la guitarra tenemos un precioso marco de una playa. Al fondo, como si de un cuadro de Sorolla en movimiento se tratarse, vemos a un padre y a un hijo jugar en la orilla. Vamos, poesía pura.

¿Y qué canción está tocando el maestro? Si eres un seguidor o seguidora de Disney, posiblemente hayas reconocido el tema. Se trata de la melodía de la canción principal de Vaiana: How Far I’ll Go.

El tema original de 2016 ha sido interpretado por varias voces femeninas: desde Auli’i Cravalho hasta Alessia Cara, pasando por María Parrado en la versión en castellano. ¡Si hasta Nerea de OT 2017 la cantó en la Gala Cero del programa! ¿Y es que hay mejor canción para un bonito día de playa?

Alejandro Sanz, entradas agotadas

Sin lugar a dudas, Alejandro Sanz es uno de los artistas más exitosos de nuestro país. Lleva más de treinta años encima de los escenarios y ha ganado 20 Grammys Latinos. ¡Casi nada!

Este año, Sanz lanza El Disco, su duodécimo álbum de estudio (que se dice pronto) y sus seguidores están emocionados. De hecho, a pesar de que solo ha lanzado la primera canción, No tengo nada, ha agotado todas las entradas de #LaGira (el tour que dará por España este año).