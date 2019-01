Se cumplen casi dos años de ‘Sign Of The Times’ y seguimos esperando nueva música de Harry Styles

A principios de abril de este 2019 se cumplirán dos años del debut musical en solitario de Harry Styles, un sobresaliente Sign Of The Times que vaticinó al artista una muy buena carrera musical. Sin embargo, parece que todo quedó en eso, en un mero vaticinio.

A este tema le acompañó el lanzamiento del primer disco como solista de Harry, un álbum homónimo cuyas críticas generales fueron positivas y que obtuvo unas ventas notables. La gira comenzó en septiembre de 2017 y finalizó en julio de 2018: Harry Styles: Live On Tour recorrió las grandes ciudades del continente Americano, Europeo, Asiático y Oceánico.

Sin embargo, llevamos casi un año sin tener noticias sobre el artista. Tal y como lo hiciese Ariana Grande en su día, Styles ha desaparecido de las redes sociales: en Instagram no publica nada desde el 16 de julio, fecha en la que finalizó su gira en Los Ángeles. En Twitter, por otro lado, lo último que ha hecho es felicitar el año a todos sus seguidores.

"Me voy a escribir un poco más de música y espero volveros a ver muy pronto". Con estas palabras Harry Styles se despedía de su público. Eso sí, sin novedades de esa música hasta la fecha. Recientemente han surgido un par de noticias en torno a este tema: Matty Healy, de The 1975, quiere producir el siguiente disco del que fuera integrante de One Direction y, en redes, Ariana Grande y Harry Styles se han comenzado a seguir.

Estas dos noticias, que no demuestran nada ni son pruebas fehacientes de cualquier tipo de nueva música, han hecho que los fans de Styles empezasen a especular acerca de un próximo trabajo y una colaboración con Ariana. Sin embargo, no hay nada confirmado.

Por ello, es probable que 2019 sea un año decisivo en el terreno musical para Harry Styles. Tras formar parte de una de las boy bands de más éxito mundial de la última década, One Direction, el artista británico debería seguir reforzando su carrera como solista.

En cuanto a cifras, Sign Of The Times es su gran éxito. Temas como Kiwi o Sweet Creature no consiguieron tal repercusión y, en lo musical, Harry no ha vuelto a tener otro gran hit. Sí que es verdad que, por razones el extramusicales, el artista sí sigue siendo noticia: sus apariciones públicas, su inigualable estilo o ese tatuaje que se ha hecho una de sus fans en plena mejilla.

Sea como sea, lo que actualmente necesita Harry Styles es un buen single, un tema con el que vuelva a demostrar que puede seguir sin problemas su carrera en solitario y que realmente empiece a consolidarlo como solista. Mientras, seguirá con los mismos problemas que actualmente tiene Zayn Malik, por ejemplo, que también le está resultando muy complicado despegar en solitario.