Ana Guerra: “El único momento donde soy 100% yo es encima de un escenario”

Uno de los momentos más especiales de la vida de un artista es la primera vez que sube a un escenario a cantar sus canciones, aquellas en las que ha puesto un pedacito de su interior y que muestra en público. Por supuesto, se trata de un día especial en el que, por primera vez, el cantante en cuestión va a ver con sus propios ojos la reacción que provoca su trabajo en otras personas. Un momento en el que el artista madura y crece como profesional.

Ana Guerra, una de las artistas revelación del pasado año, se subió el pasado 29 de enero al escenario de la sala Cool de Madrid para cantar por primera vez sus canciones en directo. Tras que toda España viese cómo nacía una artista en Operación Triunfo, en LOS40 hemos sido testigos de cómo se consagra encima del escenario con su primer disco Reflexión.

La artista, que fue la protagonista del último LOS40 Stage, ha compartido con nosotros todos sus pensamientos de aquel día que, posiblemente, no olvide en la vida. “Estoy nerviosa porque es la primera vez que me subo al escenario a cantar mis canciones. No he podido prácticamente comer ni nada de eso”, dice Ana ante la cámara.

La canaria se quedó sin palabras cuando comprobó que en menos de una hora se habían gastado las entradas para su primer concierto en solitario. De hecho, en un primer momento pensó que habría más artistas cantando aquella noche: “Era imposible, tenemos que ser más artistas. No pueden haber descargado todas esas entradas en trece minutos por mí”.

Por supuesto, Ana Guerra – a la que muchos y muchas apodaron War tras su paso por la academia- se ha acordado de sus compañeros de OT minutos antes de salir al escenario: “Le he mandado mensajes a muchos amigos de OT. Los echo de menos y los echaré de menos aquí porque es el comienzo de algo nuevo e importante”. Y es que, desde que salieron hace un año del concurso, los artistas se han apoyado en cada paso que han dado. Solo hay que ver las redes sociales de ellos cuando uno lanza single, se llenan de mensajes de apoyo hacia el compañero.

“El único momento donde soy cien por cien yo es encima de un escenario. A veces lloro porque cuento las cosas como son de verdad”, ha asegurado Ana antes de salir a cantar.

Y sí, durante el concierto, donde la artista ha cantado los temas que componen Reflexión, ha habido lágrimas de emoción. De hecho, ha sido el público quien ha hecho llorar a la bikina en uno de los momentos: “Si tuviese que elegir un momento del concierto sería cuando paro de cantar el estribillo de Despierta, lo canta el público y yo rompo a llorar”.

Sin lugar a dudas, este 29 de enero de 2019, Ana Guerra ha demostrado que está aquí para quedarse, demostrando encima del escenario que es una artista de los pies a la cabeza.