Exparejas de famosos que no se pueden ni ver

Dicen que del amor al odio hay un solo paso, y varias exparejas famosas son ejemplos de ello. Desde que nos enterásemos de la ruptura de Alfred y Amaia, nos podíamos imaginar que igual no era una ruptura del todo amistosa, pero vamos, quiénes somos nosotros para pensar mal...

Pero claro, luego llegan las pruebas de que los extriunfitos no han conseguido mantener del todo la amistad. Resulta que Amaia ha decidido borrar todas las pruebas de su romance.

Un amor que nos atrapó y nos llevó directos hasta Eurovisión, aunque no a los primeros puestos... Estamos seguros de que lo recordaréis.

Mientras seguimos viendo como evoluciona esta "no relación", vamos a contarte otras relaciones de famosos que no han acabado en muy buen puerto. Con hijos o sin ellos no han sabido retomar una amistad o una simple cordialidad.

Comencemos con una de las parejas más famosas de Hollywood. Desde que en 2016, Brad y Angelina diesen por finalizado su matrimonio, la pareja comenzó una batalla personal y legal por sus hijos, ya no quieren saber nada el uno del otro, y solo se comunican a través de sus representantes. Con lo bonito que era todo...

Si hablamos de malas relaciones tenemos que hablar también de David Bisbal y Elena Tablada, todo parecía funcionar, comenzaron en 2005 y mantuvieron su relación hasta 2011. La pareja, con una hija en común, decidió separarse y parecía que hasta ahí todo bien, pero no.

Su hija ha sido el principal motivo de discusión... Uno de los últimos motivos, las fotos que Elena ha publicado en sus redes a la vista de sus miles de seguidores.

Y si te has quedado con ganas de más no dudes en pinchar en nuestro vídeo y conocer todos esos andayeros que han querido decirles un par de cosas a sus ex, no se han cortado un pelo.