MRSHLL, icono LGBTI del K-Pop: “hay sensualidad, inocencia, pero también hay un significado profundo”

MRSHLL es una de las voces con más proyección de Corea. Además, se ha convertido en un icono LGTBIQ+ tras su salida del armario, en 2015, a través de una famosa publicación. Lo hizo para reivindicar sus derechos, para romper con los estereotipos del K-Pop y, sobre todo, para ser feliz consigo mismo.

Hace poco que lanzó el EP Breathe, un disco con el que se consagra como uno de los artistas más prometedores del momento en Corea. Sin embargo, no toda su vida ha vivido en este país. MRSHLL vivía hasta hace 6 años en Estados Unidos, de ahí la mezcla de sonidos y estilos en su música.

El artista se ha pasado por la redacción de LOS40, antes de actuar en España por primera vez en el Japan Weekend Festival, para charlar con nosotros sobre K-Pop, la música en Corea, sus futuros proyectos y, por supuesto, su salida del armario.

¿Cómo describes tu música?

Yo diría que es una mezcla de todos los estilos con los que he crecido. He crecido escuchando pop en la radio, en el colegio empecé a familiarizarme con el R&B, en la universidad también escuchaba música clásica, musicales… Hay muchos tipos de estilos que influencian mi música. Creo que el hip-hop es una mezcla musical internacional y esta es la forma más correcta de definir mi música, una combinación de pop, R&B, a veces hip-hop, ¡de todo!

Tu música está influenciada tanto por la música made in América como por la coreana. ¿Qué es lo que más te gusta de cada una?

Creo que hoy en día la música, en general, es una fusión. Pienso que la música americana a veces puede ser más intensa. Pero la coreana también. No lo sé, yo sigo explorando y conociendo ambos tipos de música. Sobre todo la coreana, porque la llevo escuchando sólo seis años, desde que me mudé a Corea. Aún tengo mucho que aprender.

Además del K-Pop, ¿qué otro género triunfa en Corea?

Las baladas. La gente ama las baladas y les encanta interpretarlas en el karaoke. Las baladas llegan directas al corazón de los coreanos y la gente se mete mucho en sus historias. Las baladas muy emocionales les encantan.

¿Por qué crees que el K-Pop se está globalizando a pasos agigantados?

Desde hace poco el K-Pop está creciendo como la espuma gracias a grupos como BTS o BlackPink. Es muy guay ver artistas asiáticos en la televisión americana, en todo el mundo. Muy pocas veces ves artistas asiáticos en la televisión europea o americana, así que últimamente es genial hacerlo. En los Grammy, por ejemplo. Es muy guay ver cómo la música se globaliza gracias a Internet, ahora está todo más conectado y la gente puede descubrir estilos como el K-Pop e internacionalizarlos.

¿Cómo describirías el K-Pop?

Creo que hay algo de inocencia en el K-Pop. Es raro, es una combinación un tanto extraña eso del K-Pop: hay sensualidad, inocencia, pero también hay un significado profundo… Y todo junto provoca una escucha atractiva para todos. Esta es una de las razones por la que cada vez el K-Pop es más escuchado en todo el mundo.

¿Qué artistas asiáticos son tus favoritos?

Hablando sobre música indie, hay un artista que se llama Sumin, con el que he colaborado en mi álbum y es un buen amigo mío, que es un músico increíble. Canta, escribe su propia música, compone sus melodías y produce su música. Le respeto y le quiero. Hay otros artistas como Crush, Dean, OLNL… Respecto al K-Pop más internacional… ¡Amo a BlackPink, Lee Hi y EXO!

En el terreno del pop internacional, ¿qué cantantes te gustan?

Últimamente no puedo dejar de escuchar Ariana Grande. Su último disco, Thank you, Next… ¡es lo más! Me gustaría trabajar, por supuesto, con Frank Ocean. Meterse en el estudio con él tiene que ser increíble. También con Normani, de Fifth Harmony, o Camila Cabello me encanta también… Si hablo de artistas españolas, amo a Rosalía. Malamente es un tema adictivo y el videoclip es una pasada.

MRSHLL en LOS40 / Alberto García

¿Qué nos puedes decir sobre tus futuros pasos en la música?

Tengo como treinta canciones preparadas, temas que he hecho en los últimos años y en los últimos meses. Además, he trabajado hace poco en Los Ángeles en más música. No sé si lanzará un álbum completo o un EP, ojalá saque nueva música en mayo. Eso espero.

Saliste del armario de forma pública, ¿lo volverías a hacer?

No me arrepiento en nada. Cuando lo hice temí la reacción de mis padres y todo lo que ocurriese alrededor… En su día dudé si hice lo correcto pero hoy estoy orgulloso de ello y estoy contento de cómo ha ido todo.

¿Qué has aprendido de la experiencia?

Ha sido un proceso, un viaje. Es algo que ha necesitado tiempo, en términos de sexualidad no debería ser difícil para nadie, pero lo es. En el mundo, desgraciadamente, hay cosas que no resultan fáciles. Espero haber ayudado a gente sentirse que no está sola.

¿Qué mensaje dirías a toda esa gente que no puede ser libre y no puede expresarse?

Creo que todo es cuestión de tiempo y de sentirse seguro. Hay lugares y situaciones que no son seguros para salir del armario: si no te sientes protegido, no lo hagas. A veces es peligroso ser gay, puedes hasta morir. Así que les diría que se tomasen su tiempo y que busquen su lugar en el mundo, porque uno nunca está solo y siempre puedes encontrar a alguien en quien confiar.