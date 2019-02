Miguel Ángel Muñoz felicita a Ana Guerra por su cumpleaños

Este lunes Ana Guerra celebra su 25 cumpleaños y está recibiendo el cariño de los suyos y eso incluye la felicitación de su supuesto chico, Miguel Ángel Muñoz. Y digo supuesto no porque no esté convencida de que esta relación existe sino porque ellos no lo han confirmado.

Quieren mantener su vida privada en un segundo plano y no quieren hablar de su relación pero es evidente que desde que se conocieron en Pasapalabra, donde coincidieron ambos como invitados, su relación no ha ido más que consolidándose.

Últimamente, en todos los momentos importantes de la cantante ha estado él ahí para darle todo su apoyo y sus ánimos. Cuando publicó su álbum debut no faltaron sus palabras alabando su trabajo.

Así que, el día en el que la triunfita cumple 25 años, no era de extrañar que también hiciera acto de presencia. Hemos podido ver un storie en el que aparece una tarde con velas que destacan los 25 años mientras suena de fondo la canción Bajito, justo el momento en el que dice: “No tenía ganas, ni quería enamorarme”.

Cosas que ocurren en esto del amor, que cuando menos lo buscas, surge. Pero no es el único mensaje que ha dejado el actor en redes por este motivo. En twitter podíamos leer un escueto: “¡25! Feliz es poco Ana Guerra”.

Ella no dudaba en comentar esta felicitación utilizando como hashtag #felizespoco y añadiendo un emoticono de corazón. Sin duda, un mensaje más de cariño de los muchos que andan compartiendo en los últimos tiempos.

Pero él no ha sido el único que ha felicitado a través de redes a la canaria. Su amiga Mimi Doblás también le ha mandado sus mejores deseos al igual que su gran amigo Roi Méndez.

Y mientras ella pidiendo consejos el día anterior para un vuelo de 9 horas. Y es que el próximo 20 de febrero será una de las artistas que se presenten en los Premios Lo Nuestro donde cantará Lo Malo junto a Aitana y Greeicy. Sin duda, su agenda está muy apretada.

Aunque hay una fecha que nosotros tenemos apuntada porque nos hace especial ilusión. El próximo 17 de mayo será una de las invitadas de LOS40 Primavera Pop y estará en el Wizink Center de Madrid donde coincidirá con su amiga Aitana y Lola Índigo.

De momento nos unimos a los mensajes de felicitación y le deseamos que lo pase genial en un día tan especial para ella. ¡Felicidades Ana!