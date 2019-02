Se acercan los Premios BRIT 2019 y la emoción se nota en el aire. Ya se empieza a caldear el ambiente en las redes sociales, donde, tanto fans como artistas nominados, comparten sus ganas e impresiones en torno a la ceremonia.

Durante todo esta semana hemos podido ver publicaciones de los nominados haciendo referencia a estos premios de la música británica. En estos BRIT las artistas femeninas vienen pisando fuerte, siendo Dua Lipa y Anne-Marie las máximas nominadas.

Ellas han sido las que más emoción han mostrado en sus redes. Dua Lipa, tras ser la máxima ganadora de los BRIT 2018, está preparándose para la gala de este año donde además actuará.

La intérprete de One Kiss compartía una foto en su Instagram en la que podíamos verla ensayando la actuación que tendrá lugar la noche del miércoles. La acompañaba del mensaje: "¡¡Los ensayos de los BRIT no pueden esperar a mañana!! Han llegado tan rápido".

Por su parte, Anne-Marie, quien está nominada en cuatro categorías, no ha podido contener su emoción estos días. Así lo han dejado claro varios tweets que compartía la cantante: "Así que los BRIT serán muy pronto..." y "¡Estoy realmente nerviosa!". Además, actúa esta noche en un concierto previo a la gala cuyos beneficios irán destinados a la ONG War Children y, ¡ha conseguido un sold out! Para celebrarlo ha compartido en sus historias de Instagram una foto de sus fans haciendo cola.

George Ezra, a quien conocimos el año pasado por su exitazo Shotgun, se ha puesto nostálgico en estos días previos. Compartía en su cuenta de Twitter un vídeo de la última vez que estuvo sobre el escenario de los BRIT, fue en 2015. Este año repetirá la experiencia. ¡Este es el vídeo!

Así se preparan los artistas nominados para los Premios BRIT 2019

También hemos podido ver a Calvin Harris metido en el estudio, todo apunta a que estará ensayando su esperada actuación.

Otros, como Little Mix o The 1975, se han limitado a compartir su participación en los Premios BRIT y la información sobre dónde se puede ver la ceremonia.

Sin embargo, para otras artistas, este día previo a la gran noche de la música británica no ha sido todo felicidad. Hemos podido ver a Lily Allen, nominada a Mejor Artista Femenina, afectada por la muerte de Karl Lagerfeld. Ha compartido una foto con el diseñador foto acompañada de un bello mensaje: "No sé qué viste en mí, pero me hiciste sentir como una princesa".