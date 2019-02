Miguel Ángel Silvestre triunfa en México gracias a ‘La Boda de Mi Mejor Amigo’

Ay, ¿quién no ha querido cantar I Say For a Little Pray For You en una cena familiar? La culpa la tiene La boda de mi mejor amigo, la famosa comedia romántica de Julia Roberts que este 2019 ha cumplido 20 años. De hecho, con motivo del aniversario, los actores principales de la cinta se han reunido. ¡Y siguen igual de fabulosos!

Pero esta historia, que sigue emocionándonos, tiene una nueva adaptación mexicana. ¡Cómo lees! ¿Y quién es uno de los protagonistas principales? Nada más y nada menos que nuestro querido Miguel Ángel Silvestre. El actor da vida al mejor amigo de la protagonista. Todo un desafío, teniendo en cuenta que en la versión estadounidense, Rupert Everett conquistó el corazón de todo el público, convirtiéndose en el personaje más querido de la cinta.

¿Y quién es Julia Roberts? Pues una de las actrices mexicanas más famosas del momento: Ana Serradilla. Los papeles de Cameron Díaz y Dermot Mulroney, por su parte, están interpretados por Carlos Ferro y Natasha Dupeyron.

La película se estrenó el pasado 14 de febrero en México, aprovechando todo el tirón de San Valentín, y ha sido todo un éxito, arrastrando a más de un millón de espectadores al cine. ¡Nada mal! El propio Miguel Ángel ha compartido en su cuenta de Instagram la noticia: “Gracias por este gran primer fin de semana. Espero que la disfrutéis”.

Aunque nosotros solo hemos visto el tráiler, intuimos que la película es una calcomanía de la original. Eso sí, existen algunas diferencias. Para empezar, el pacto de los protagonistas de casarse a los 27 años si no encontraban a nadie ha pasado a ser a los 35. ¡Hoy en día son muy pocos los que se casan en los veinte!

¿Otra diferencia? La famosa canción que entonan durante la comida. Han sustituido I Say For a Little Pray For You de la gran Aretha Franklin por una en castellano –que tiene sentido, teniendo en cuenta que la historia se desarrolla en México-. Miguel Ángel Silvestre entona Amante Bandido de Miguél Bosé para relatar cómo se enamoró de la protagonista. Un momento que no sabemos si convencerá a los más fieles seguidores de la película original

Pero no es el único tema musical que se cambia en esta adaptación. Cuando la prometida de él canta en el karaoke, Cameron Diaz daba la nota con I Just Don’t Know What To Do With Myself; en la versión de México, ésta canta Yo No Te Pido La Luna.

Nosotros tenemos ganas de ver esta adaptación. Eso sí, tendremos que esperar para ver si en España deciden estrenarla y ver si el final cambia.