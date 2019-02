Todo lo que no viste de Bohemian Rhapsody, en Blu-ray el 25 de febrero

El próximo 25 de febrero podrás llevarte a casa una de las películas más esperadas de los últimos tiempos y el biopic musical de Queen nº 1 del momento: Bohemian Rhapsody.

La película ya se encuentra en Venta Digital desde el pasado 20 de febrero pero a partir del día 25 también podréis encontrarla en Alquiler Digital, Blu-Ray, Blu-ray steelbok, Blu-ray digibook y 4K Ultra HD.

Todo lo que no pudiste ver de Bohemian Rhapsody está en este Blu-Ray que incluirá la recreación completa del concierto Live Aid, nunca antes visto en los cines (ya que incluye dos canciones inéditas: Crazy Little Thing Called Love y We Will Rock You) integradas en una experiencia colectiva de 22 minutos que recrea el evento original.

Además, en los formatos Blu-ray y Digital, los fans descubrirán el 'making of' de la película, incluyendo entrevistas con Queen, el reparto y el equipo creativo. Entre los extras que encontrarás en las diferentes versiones están Rami Malek: Convirtiéndose en Freddie, El look y el sonido de Queen y Recreando el concierto Live Aid.

Bohemian Rhapsody /

Bohemian Rhapsody

Bohemian Rhapsody es una celebración de Queen, su música y su extraordinario cantante, Freddie Mercury. Freddie desafió los estereotipos y las fracturadas convenciones para convertirse en uno de los artistas más queridos del planeta.

La película muestra el ascenso meteórico de la banda a través de sus canciones icónicas y su sonido revolucionario. Alcanzan un éxito sin precedentes, pero en un giro inesperado, Freddie, rodeado de influencias más oscuras, deja Queen en pos de su carrera como solista.

Después de haber sufrido mucho sin la colaboración de Queen, Freddie logra reunirse con sus compañeros de banda justo a tiempo para Live Aid. Haciendo frente a una enfermedad potencialmente mortal, Freddie lidera la banda en una de las mejores actuaciones en la historia de la música rock.

Queen consolida un legado que continúa inspirando a extraños, soñadores y amantes de la música hasta el día de hoy.

Bohemian Rhapsody /

Los fans podrán experimentar la historia de la banda y cómo se compusieron Bohemian Rhapsody (la canción más escuchada en streaming del siglo XX) y otros grandes temas como We Will Rock You, Somebody to Love, We are the Champions y muchas más, en una aventura musical que te hará reír, cantar, bailar y llorar.

And the Oscar goes to...

Bohemian Rhapsody ha sido galardonada con los Globos de Oro a Mejor Película Dramática y Mejor Actor en una Película Dramática y está nominada a 5 Premios de la Academia, los populares Oscar que se entregan en la madrugada del domingo 24 al lunes 25 de febrero, incluyendo Mejor Película y Mejor Actor.

Para celebrar el lanzamiento, el próximo 24 de febrero el lanzamiento se presentará por todo lo alto en El Corte Inglés de Preciados (fachada de Cortylandia, c/ Maestro Victoria 6) de Madrid desde las 18h.