Soraya contesta a quien critica que contrate un fotógrafo para el cumple de su hija

Desde que Soraya se convirtió en madre ha tenido que aguantar que la gente critique cada paso que da con respecto a su hija. Ya la primera semana tuvo que enfrentarse a los que la echaban en cara que saliera a cenar con su chico con la pequeña recién nacida.

Parece que todo lo que concierne a su hija despierta un especial interés y no siempre del modo más positivo. Eso no ha impedido que ella siga compartiendo los momentos más importantes que comparte con ella y uno de ellos, sin duda, ha sido su segundo cumpleaños.

“Un consejo! Lo mejor que puedes hacer en un día especial es contratar a una persona que te haga unas fotos con alma! Y él lo hace, David Olivas. Cumple de Manuela. Fue un día mágico”, escribía en sus redes junto a una de esas fotos de la sesión que contrató.

“Claro, con la pasta que tienes puedes contratar hasta a alguien que le cambie los pañales”, contestaba una de sus seguidoras. Y ella, no se ha cortado y ha querido contestar: “Pues mira, la pasta que tengo, como tú dices, será más o menos, pero la administro muy bien”.

Unas palabras que otros seguidores han aplaudido respaldando esa idea de que cada cual se gasta su dinero en lo que quiere. El caso es que Soraya invierte mucho en su hija que es la gran protagonista de su vida.

La pequeña ha cumplido años y le ha montado una fiesta para celebrarlo (como la mayoría de madres) y ha contado con Olivas, un joven fotógrafo, apadrinado por Maxim Huerta, que además se desnuda en cada libro que escribe.

Soraya, al margen de estos comentarios que le hacen estallar en redes, sigue a top de trabajo. Tras terminar en Tu cara me suena, anunció gira que ha presentado con un look muy colorido. Y ahí no para. “Despegamos rumbo Miami! Esta semana grabamos uno de los nuevos singles. Precioso! Con muchas ganas y llena de ilusión!”, compartía hace unas horas.

Y que nadie se preocupe que aunque tiene mucho trabajo, su hija estará bien atendida, que seguro que ya hay más de uno (aunque suele más bien una) que ya tiene ganas de criticar que dedique tanto tiempo a currar teniendo una niña.