Cómo ha pasado ‘Don't Stop Me Now’ de Queen de ser irrelevante a sonar en todas partes

Si alguien le hubiera dicho a Freddie Mercury que hoy en día la repercusión de su música iba a ser tal y como la estamos viviendo probablemente se reiría en su cara. Bohemian Rhapsody se ha convertido en la canción más escuchada del siglo XX a través de las plataformas digitales, y el biopic sobre su vida ha arrasado en premios y ha acercado a Queen a los pocos habitantes de la Tierra que aún no los conocían. Precisamente el estreno propició que Greatest Hits de 1981 llegara a los primeros puestos de la lista de álbumes de Billboard y llevó a lo más alto a Bohemian Rhapsody, algo que no pasaba desde 1992.

Sin embargo, un caso al que hay que prestar especial atención, por la repercusión que ha ganado, es Don’t stop me now, un tema de la banda que fue usado como parte de su promoción y también en los créditos finales. A pesar de que ahora es una de las canciones más populares de Queen, no ha sido siempre así, y, evidentemente, la película no ha sido la única razón para que esto pase.

La popularidad del tema ha ido creciendo de forma constante desde los últimos 15 años, a pesar de su más que limitada introducción en las listas de Estados Unidos, cuando sólo alcanzó el puesto 86 de los Hot 100 de Billboard. Sin duda, su acogida en Reino Unido fue mejor, alcanzando el número 9 de las listas de singles, un puesto que también palidece si lo ponemos en relación a otros temas de la banda. Hay que tener en cuenta que hasta 22 temas de Queen se situaron por encima de este Don’t stop me now.

Si hablamos de los conciertos de la banda, comprobaremos también que el tema no entró en su repertorio como otros. En 1978, en el Jazz Tour, no sonó en directo en ninguna de sus actuaciones. A pesar de que se programó como el segundo single del álbum después de Fat Bottomed Girls / Bicycle Race, se cambió finalmente por Let me entertain you. Freddie Mercury, el único compositor de la canción, nunca interpretó Don't Stop Me Now en suelo estadounidense. La canción tampoco estuvo entre las 19 canciones que se tocaron en el concierto tributo a Freddie Mercury en el estadio de Wembley en 1992.

Queen - 'Don't Stop Me Now'

El empujón de la cultura pop

Han pasado cuatro décadas, y Don’t stop me now no sólo es una de las canciones más conocidas de la banda, sino que también es una de las más populares en las plataformas de streaming. Este mes de marzo ha conseguido un enorme hito: superar las 500 millones de reproducciones en Spotify, lo que es más del doble que cualquier tema de U2, Led Zeppelin o los Rolling Stones. Es la canción que más alto ha llegado después de Bohemian Rhapsody, su buque insignia. También se ha convertido en una parte indispensable de los conciertos de Queen + Adam Lambert, y es que ha sonado en todos los conciertos de todas las giras que el grupo lleva haciendo en los últimos cinco años.

¿Cómo ha pasado Don’t stop me now de la irrelevancia más absoluta a tener una segunda vida como hit indiscutible de Queen? Con la llegada del nuevo milenio, varios grupos se interesaron con este tema para versionarlo. En 2004, la banda de punk-rock californiana The Vandals grabaron una versión bastante bien acogida por el público. A partir de ahí, la visibilidad de la canción comenzó a aumentar. Los espectadores del programa de televisión británico Top Gear clasificaron el tema como la ‘mejor canción para conducir de todos los tiempos’ en 2005, y un año después, el grupo de pop-rock McFly encabezó la lista de singles del Reino Unido con otra versión del tema.

A partir de ahí las apariciones en anuncios de televisión se dispararon. Pero sin duda, el mayor impulso fue el que la canción ganó en 2013, cuando la serie Glee la incluyó en uno de los episodios de la cuarta temporada, donde Darren Criss entró en la historia de la televisión completamente encuerado con una versión magistral. Gracias a la serie, la canción llegó a una generación que no había crecido con Queen y su presencia en los karaokes y todo tipo de juegos virtuales se disparó.

Glee - 'Don't Stop Me Now'

Las descargas, clave del ascenso

Este aumento muy reciente y, por lo que parece, continuo, de la popularidad de la canción se puede también comprobar a través del flujo de descargas que ha experimentado a lo largo de los últimos años. De 2008 a 2013, la canción tuvo alrededor de 47.000 descargas por año, pero de 2014 a 2018, ese número aumentó a 65.000, con el total de 2018 (81.000) siendo el más alto de cualquiera de esos años medidos, según los datos aportados por Nielsen.

No es nada nuevo que Internet haya relanzado algunas canciones clásicas pero, ¿por qué Don’t stop me now, particularmente, ha sido un caso tan exitoso? Podría ser que el sonido y la estética fuertemente ochenteros de la canción fuera la clave, en relación al estilo de vida de Freddie Mercury en el momento de su lanzamiento, algo que, paradójicamente, causaba cierta aprensión al resto de miembros de la banda.

Freddie Mercury y Brian May durante un concierto de Queen en Nueva York. / (Richard E. Aaron/Redferns)

"Pensé que era muy divertido, pero tenía una sensación de estar hablando de cosas peligrosas, porque estábamos preocupados por Freddie en este momento", dijo el guitarrista Brian May en una entrevista en 2011 con Absolute Radio, haciendo referencia al bien documentado uso de drogas y la promiscuidad sexual de Mercury en la época en que se escribió Jazz. “Se convirtió en una canción muy masiva, un himno para las personas que querían ser hedonistas. Fue una especie de golpe de genio de Freddie".