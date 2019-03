Cinco parejas que rompieron y volvieron: de Miley Cyrus y Liam a Kate Middleton y Guillermo

¡Ay, el amor! A veces funciona y otra no tanto… al menos cuando se intenta la primera vez. Ya lo decía aquel refrán “a la segunda va la vencida” o a la tercera, o a la cuarta, o a la quinta…. Muchas parejas rompen por x motivos. A veces no se encuentran en el mismo time line; otras, es por la necesidad de estar solos; y otras, porque simplemente el amor se acabó de tanto usarlo. Eso sí, eso no significa que en un futuro no decidan darse una segunda oportunidad. Este martes en Anda Ya han hablado sobre volver a intentar una relación con una persona.

Pero esta sensación no es solo de los mortales de a pie, también de las estrellas del cine, la música y la televisión deciden apostar de nuevo por una relación. De hecho, te vamos a dar algunos ejemplos de segundas oportunidades.

/ Instagram

Miley Cyrus y Liam Hemswortyh

Miley Cyrus y Liam Hemsworth se conocieron rodando La Última Canción. Enseguida saltaron las chispas entre la joven pareja, convirtiéndose en 2010 en uno de los principales reclamos de las alfombras rojas a las que acudía. Él contaba con 19 años, ella, 16: era un amor adolescente, de esos que tanto gustan a Disney Channel.

Pero dos años después, cuando Miley se encontraba en pleno lanzamiento de Bangerz (su disco más exitoso hasta la fecha), ponen fin a su relación. El anillo de compromiso que Liam le regaló (porque sí, ambos se comprometieron cuando la intérprete de Wrecking Ball contaba con tan solo 19 años) desapareció de su mano.

Mucho twerking después, en 2016, Miley vuelve a ser vista con Liam besándose apasionadamente en las playas de Australia. Un año después, le dedica la canción Malibu, y en las navidades de 2019 deciden pasar por el altar. Vamos, que la segunda oportunidad de Liam y Miley ha tenido el final Disney que muchos esperaban.

/ Getty

Zayn y Gigi Hadid

Zayn y Gigi Hadid son de esas parejas intermitentes. Comenzaron a salir en 2015, siendo una de las parejas del momento. Solo hay que ver el vídeo de Pillowtalk de Zayn donde comparte besos apasionados con la modelo de Victoria's Secret para ver la química que existe entre ambos. Pero en marzo de 2018, tras tres años de noviazgo decidieron poner punto y final a su relación. Los fans se quedaron sin palabras: era una de las parejas más cute del pop.

Pero no les duró mucho el disgusto: ese mismo verano volvieron a reconciliarse. Más besos en Instagram, tuits románticos, promesas de amor eterno y, otra vez, ruptura. ¿La última? El pasado mes de enero. Quién sabe, quizá volverán a salir juntos pronto.

/ Getty

Justin Bieber y Hailey Baldwin

Justin y Hailey se conocen desde que eran muy pequeños. De hecho, él contaba con 14 años y ella, 12. Fue en un concierto de Bieber en 2009, cuando ella, gracias a su padre, terminó conociendo a su ídolo en el backstage. Hay empezaron una bonita amistad que ha perdurado con los años.

Pero, claro, a los dieciséis años, Bieber empezó con Selena, convirtiéndose en una de las parejas del momento. Eso sí, cuando decidieron dejarlo por primera vez, en 2015, ¿quién se convirtió en su paño de lágrimas? Nada más y nada menos que Hailey.

En 2016, tras varios meses de rumores sobre una posible relación, decidieron compartir una foto de ellos besándose. Luego rompieron. Él volvió con Selena, lo volvieron a dejar, volvieron juntos y, otra vez más, lo volvieron a dejar.

En 2018, Hailey y Bieber se dan una segunda oportunidad. Esta vez se convierten inseparables: lo mismo los vemos yendo a misa que en una paradisiaca playa de las Bahamas. Lo típico de su edad, suponemos. Él le pide matrimonio, ella acepta. Reiteramos: cosas de la edad.

/ Getty

Katy Perry y Orlando Bloom

Orlando y Katy fueron vistos por primera vez juntos en la after-party de los Globos de Oro. Los rumores sobre un posible noviazgo no tardaron en salir. Meses después, paseaban de la mano por las playas de Hawaii. Semanas más tarde, Orlando protagonizó un desnudo robado, paseando a su chica en una tabla de surf mientras remaba.

Sin embargo, el amor duró poco y, tras un año de relación, en marzo de 2017 sus representantes comunicaban que la pareja se estaba dando un tiempo.

Pero un año más tarde, en abril de 2018, Orlando y Perry volvieron a sentir Fireworks en sus corazones. ¿La primera foto que vimos de ellos de nuevo juntos? Junto al Papa Francisco. Diez meses después, estaban prometidos.

/ Getty

Principe Guillermo y Kate Middleton

Hasta la realeza británica decide apostar por segundas oportunidades. El príncipe Guillermo y Kate Middleton empezaron su relación en 2004, pero en 2007 decidieron tomarse un tiempo. Tres meses estuvieron hasta que se dieron cuenta de que su amor era real (Real, ¿lo pilláis?). El resto es historia (políticamente hablando): se casaron en 2011 y ella se convirtió en Catalina de Cambirdge. A sus amigos les deja llamarla Kate.