BLACKPINK ya supera a Lady Gaga, Adele y BTS

BLACKPINK es uno de los grupos del momento. La girl band coreana no ha parado de romper récords. ¡Y no nos extraña! Su concierto en Barcelona puso hace tiempo el cartel de Sold Out y las canciones que sacan suman cientos de millones de reproducciones.

Solo su tema DDU- DU DDU-DU suma más de 700 millones de reproducciones en Youtube. ¡Una barbaridad! El grupo, que lleva vigente desde 2016, ha sido toda una referencia del K-Pop y hasta artistas como Dua Lipa en Kiss and Make Up han querido colaborar con ellas (tema que, por cierto, sonó desde lo más alto de la LISTA40, convirtiéndose en el primer grupo de K-Pop en conseguirlo).

Pues bien, ahora las chicas de BLACKPINK han superado a Beyoncé, Adele o Lady Gaga en Youtube. El grupo sumas más de 20 millones de suscriptores en su canal contra los 19 de la primera, los 20 de la segunda y los 13 de la tercera. ¡Casi nada!

Eso sí, todavía se alejan de los 32 millones de Katy Perry, los 43 de Justin Bieber y los 31 de Rihanna. Eso sí, el girl power de BLACKPINK cuenta con más suscriptores que los chicos de BTS. Ellos se quedan con 16 millones.

Y es que el éxito de BLACKPINK va mucho más allá de Corea. Las chicas suenan en todo el mundo. De hecho, son las últimas protagonistas de la portada de la reconocida revista musical Billboard. Vamos, que no hay quien las pare.

Además, este año, también aparecen como cabeza de cartel del mismísimo Coachella. Quién sabe, quizá allí coincidan con Rosalía. Sin lugar a dudas no hay quien les pare los pies a estas cuatro chicas. Donde van, triunfan.