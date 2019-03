Rosalía, sorprendida en Lollapalooza al descubrir que el público cantaba ‘Con Altura’

No han pasado ni dos días desde que Rosalía lanzase Con Altura y ya se ha convertido en el éxito del momento. Ya suma más de 6 millones de reproducciones y se encuentra en el primer puesto de las canciones más escuchadas en las plataformas de streaming de España. Vamos, que no hay quien la pare.

Pero Rosalía no ha tenido tiempo de celebrar este nuevo éxito. Este viernes, la catalana se encontraba en la sexta edición de uno de los festivales musicales más reconocidos de Latinoamérica: el Lollapalooza. La cantante de 25 años hizo una actuación sobresaliente delante de miles de argentinos que, por supuesto, también se sabían el tema de Malamente a la perfección.

De hecho, la misma Rosalía ha compartido en sus redes algunos de los momentos de su actuación. “Madre mía, lo que viví ayer no se me olvidará jamás. Gracias de corazón Argentina”, ha escrito la artista junto a un vídeo en el que vemos al público cantar a todo pulmón uno de los mayores éxitos de la artista: Malamente.

La cantante no ha decepcionado a los argentinos. En la primera parada de su gira mundial, Rosalía ha salido al ritmo de unas castañuelas. Vestida con una chaqueta torera amarilla, la cantante taconeó desde el primer momento en el que salió al escenario.

Además, ha sido en este festival la primera vez que ha cantado en directo Con Altura. Junto a su cuerpo de baile, la artista ha presentado el tema. Cuál ha sido su sorpresa al ver que la mayoría de los asistentes ya se sabían el estribillo.

Tan impresionada se ha quedado Rosalía que ha querido dar las gracias al público a través de unas historias de Instagram:

“Este es un mensaje para toda la gente que ha estado en el Lollapalooza, aquí en Argentina. Que regalo de público. Nunca me he encontrado con un público tan cariñoso. Gracias por cantar todas las canciones. Volveré pronto porque ha sido una de las experiencias más bonitas de mi vida. Si es que os habéis cantado hasta Con Altura. Si no os ha dado tiempo a aprenderla. Yo me he quedado muerta”

El Lollapalooza solo ha sido la primera parada de Rosalía. A la artista catalana todavía le quedan muchos festivales esta temporada: desde el Coachella en California, el Lollapalooza de Chile hasta el Primavera Sound en Barcelona.