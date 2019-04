Ariana Grande y Victoria Monét - Monopoly [2019]

Ariana Grande está en un período muy creativo y no puede dejar de lanzar nuevo material y no sólo lo digo por los seis meses que dejó pasar entre su último y su penúltimo álbum, sino por todo lo demás. Acaba de compartir Monopoly, una nueva canción junto a Victoria Monét.

Y si eres de los que te estás preguntando quién es esta Victoria Monét, basta con coger el disco de Thank u next para darte cuenta de que es una de las principales compositoras. Entre los temas que ha coescrito con la cantante es 7 rings. Y es que ella es una de las que lleva esos anillos de la amitad que Ariana compró en Tiffany’s.

Ambas han creado un videoclip muy especial para acompañar el tema. Lejos de seguir la tendencia de producción cuidada que caracteriza a los últimos videoclips de Ariana, esta vez tanto ella como Monét han querido hacer algo diferente. La grabación mezcla planos en 3:4 que parecen filmados a través de la cámara de un móvil (de baja calidad) con otros más profesionales y llena las imágenes de stickers, texto y emojis.

En esta canción en la que comparan la vida con un tablero de este clásico juego de mesa como es el Monopoly, en realidad, hablan del éxito y la amistad, dos de los puntos que tienen ambas en común.

Ariana Grande en el videoclip de MONOPOLY / Captura de pantalla

El dúo femenino canta al más puro estilo trap y hip hop inspirándose en las relaciones tóxicas. A pesar de que la letra también trata el dolor del desamor, deja claro que el sufrimiento está más que superado con frases como: "I've been on the road, where you been?/ Matter of fact, I don't even care where you been" ("he estado viajando, ¿dónde has estado tú?/ La verdad es que no me importa").

El vídeo ha sido dirigido por Alfredo Flores y Ricky Álvarez, este último, uno de los ex que Ariana menciona en su single Thank u next.

Y si en 7 rings escuchábamos un sample de Sonrisas y lágrimas, en esta ocasión, han recurrido a un diálogo de El profesor chiflado. Aunque, en realidad, y como ellas mismas confirman en la portada del single, este trabajo es un agradecimiento de las dos a todos sus fans, que no son pocos. Ojo, que no han querido dejar pasar la oportunidad de darle un toque reivindicativo y marcarse un momento anti-Trump.

Ariana Grande en el videoclip de MONOPOLY / Captura de pantalla

Pero, si hay algo de lo que se está hablando y se seguirá hablando de este tema tendrá que ver con la sexualidad. En un momento dado cantan “me gustan las mujeres y los hombres” y ha bastado esa frase para abrir un debate. ¿Es la manera que ha encontrado Ariana Grande de confesar que es bisexual? ¿En realidad se refiere solo a Victoria Mónet que ya confirmó en 2018 que lo era? O quizás, simplemente, es un himno a la bisexualidad y una defensa de la libertad para que cada uno sea lo que quiera.

La primera noticia de su colaboración la conocimos gracias a una conversación de Twitter que, aunque en un primer momento parecía no tener sentido, hacía referencia a la letra de la propia canción.

You’d be straight for life if I gave you my pin 💳 https://t.co/uTbsDlWbe4 — Victoria Monét (@VictoriaMonet) 28 de marzo de 2019

Teniendo en cuenta que lo han lanzado el 1 de abril, muchos se pensaban que era un engaño al coincidir con el Día de las Bromas estadounidense. Pero no. No es una broma como lo de Justin Bieber. Ya tenemos un hit más de Ariana Grande.