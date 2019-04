Los fans de BTS revolucionan las redes sociales

BTS y sus seguidores están de enhorabuena. El grupo ha sido nominado a dos categorías de los Billboard Music Awards y sus fans no han podido ocultar su emoción en las redes sociales.

Lo han hecho a través del hashtag #BTSBillboardTopSocialArtist, con el que han comenzado a votar por su grupo favorito. Y es que no nos ha sorprendido cuando hemos comprobado que este no ha tardado en aparecer en la lista de Trending Topics mundiales. De hecho, los votos de esta categoría, junto a la de Chart Achievement, serán recopilados a través de las redes sociales, por lo que ten claro que si alguien reta a un ARMY, es muy probable que consiga ganarlo.

Los intérpretes de IDOL están a punto de estrenar su cuarto álbum de estudio. Map Of The Soul: Persona llegará el próximo 12 de abril, aunque sus seguidores no han tenido que esperar más para conocer algún avance de este nuevo proyecto.

Lo hicieron a finales de marzo a través de un tráiler publicado en su canal de Youtube. En él, el integrante RM interpreta el tema de Persona con referencias al pasado de la banda. Pero eso no es todo. Como ya es costumbre en los pre-lanzamientos de sus proyectos, BTS también ha compartido las imágenes oficiales del álbum, mostrando así su lado más tierno y exótico.

Ahora los ARMYs han vuelto a demostrar que no hay reto que se les resista. Eso sí, para conocer si su grupo favorito es el ganador, deberán esperar a la ceremonia de estos premios que tendrá lugar el próximo 1 de mayo en Las Vegas.