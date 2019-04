Paulo Londra se enamora en el supermercado en ‘Tal Vez’, su nuevo single

Paulo Londra está acostumbrado a que cada tema que saca se convierte en un éxito inmediato. Ahora, cuando todavía no habíamos superado Forever Alone lanza Tal Vez, un tema dedicado a la chica que le ha robado el corazón.

En Tal Vez el cantante argentino se mantiene fiel a su estilo; ritmos urbanos, mucho flow y una base que invita a ser bailada. En esta ocasión ha contado con la ayuda del productor Ovy on the Drums. Paulo Londra anunciaba en su Instagram el lanzamiento y calificaba Tal Vez como "un perreito serio nítido". No sabemos muy bien a qué se refiere pero está claro que este trap con toques de reguetón solo puede hacerlo él.

El videoclip, dirigido por EME Creative, nos muestra a Paulo como una persona corriente que trabaja en un supermercado como mascota. Quiere transmitir el mensaje de cómo cualquiera puede triunfar y alcanzar sus metas. Londra se enamora de una chica que trabaja ahí, quien poco a poco va escalando posiciones hasta convertirse en una artista de éxito.

Por su parte, la letra nos relata el enamoramiento de Paulo por esta misma mujer. De hecho, la define como una chica que arrasa por donde pasa: "No la contratan pa' bailar porque se roba el show. No quiere ser modelo porque eso le aburrió. No puede ser locutora porque con su voz enamoró". Sin embargo, no parece ser un amor correspondido y Londra sufre por ser de esos que se enamoran demasiado rápido. ¡Ay, pobre ingenuo!

Este nuevo tema lleva menos de 24 horas en YouTube pero ya ha alcanzado los casi 4 millones de reproducciones. Tal Vez llega después del exitazo que el argentino vivió en Lollapalooza, donde subió al escenario con Steve Aoki para estrenar el remix de su single anterior Forever Alone.

Paulo Londra, a sus 20 años, es el artista con más streams en toda Argentina y ya ha sobrepasado más de dos billones de visitas en YouTube. En gran parte gracias a Adán y Eva, su hit mundial. En España lleva 21 semanas en la lista de canciones más vendidas. Actualmente, se sitúa en el número 12 pero ha llegado a alcanzar la primera posición.