Billie Eilish demuestra, con sus ventas, que es el nuevo icono de la generación Z

El hype que había alrededor del lanzamiento de Billie Eilish nos hacía pensar que su debut iba a ser de esos que hacen historia. Y sí, ha conseguido muchos logros aunque hay que decir que no ha superado las cifras de Ariana Grande como algunos habían pronosticado.

When we all fall asleep, where do we go? ha conseguido situarse en el nº1 de ventas de Estados Unidos en su semana de lanzamiento pero no ha logrado superar las ventas de Thank u next en sus primeros días a la venta. Eso sí, han estado cerca. Billie puede presumir de haber vendido 313.000 copias frente a las 360.000 de Ariana en la misma semana.

El caso es que ahora, la adolescente lidera la lista de ventas musical más importante del mundo y eso la convierte, entre otras cosas, en la primera artista femenina, nacida en los 2000, que llega al nº1 en el Billboard. Y la más joven en conseguirlo desde que lo hiciera Demi Lovato en 2009 con 16 años.

Y siguiendo con sus logros, se ha convertido en la artista más joven en llegar a esta posición desde 2015. Ese año fue cuando Shawn Mendes lo logró con Handwritten. El canadiense ya ha expresado su admiración por la cantante en varias ocasiones aunque ella ha confesado que no le ha contestado.

Pero no todo el éxito lo ha conseguido en Estados Unidos. La lista de ventas británica también lleva su nombre en su puesto más alto. Se ha convertido en la solista femenina más joven en llegar al nº1 de UK en toda su historia a sus 17 años, 3 meses y 18 días. Ha superado el record que tenía Joss Stone que logró ser nº1 con 17 años, 5 meses y 28 días en 2004.

Muchos la conocen como la nueva heroína del pop adolescente, una Katy Perry oscura para adolescentes atormentados, la princesa emo de la generación zeta, la otra Rosalía… y sí, puede ser todo eso y por eso, la larga lista de colegas de profesión que se rinden a su talento, cada vez es más larga.

Justin Bieber le mandó un mensaje privado por redes (lo ha contado ella), Demi Lovato se ha grabado cantando una de sus canciones, Niall Horan, Sam Smith, Thom Yorke, Dave Grohl…artistas de todos los géneros y edades han reparado en ella.

Currently listening to the new @billieeilish album! This woman does not fuck around. It’s so good 🔥🔥 — Niall Horan (@NiallOfficial) 5 de abril de 2019

Ahora, la joven adolescente ya piensa en gira, su siguiente paso. Está claro que tiene que aprovechar el momento.