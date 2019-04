Ivy Queen, la Reina del reguetón que se abrió paso en un mundo de hombres

Martha Ivelisse Pesante nació en Puerto Rico en 1972. Pasó su infancia en Nueva York junto a sus padres hasta que se trasladó de nuevo a su país natal en plena adolescencia. Martha, se convirtió en Ivy Queen a los 18 años y con mucho esfuerzo y buscando siempre alejarse de los temas machistas y sexuales, la coronaron reina del género. Ivy Queen fue la pionera en un mundo de hombres.

No podríamos entender el reguetón sin la figura de Ivy Queen. A Daddy Yankee, bautizado como el padre del género, ya se le ha reconocido su importancia en diversas ocasiones, la última en el homenaje que le hicieron De La Ghetto, Zion & Lennox, Yandel, Ozuna y J Balvin en los Premios Lo Nuestro. Pero, ¿dónde están las mujeres?

El nombre de Ivy Queen ha vuelto a salir a la palestra tras las polémicas declaraciones de Anuel AA: "¿Cómo me van a decir que una mujer que no pega una canción hace siete años es la reina del reguetón?". Aunque no nombraba a nadie, todos supieron a quién se refería. Los veteranos como Don Omar o Residente no dudaron en salir en defensa de Ivy, recordando la importancia de aquellos que se abrieron paso cuando el reguetón era un género marginal y no uno de los más escuchados alrededor del globo.

Ivy Queen no lo tuvo tan fácil como lo han tenido Karol G, Natti Natasha o Becky G, algunas de las máximas exponentes actuales. Pero Ivy no necesita que nadie la defienda y escribía en su cuenta de Twitter: "Construí a base de sacrificios, cimientos para armar un puente por el que hoy caminan mujeres. Siempre abogando a la unión femenina y apoyando muchísimo al talento nuevo. ¡Sorprendida con las faltas de respeto! ¡Indignación total!"

La Reina tiene motivos para estar indignada. Comenzó de la mano de DJ Negro, rapero y productor, quien le presentó al grupo The Noise y con ellos realizó su primera canción Somos raperos pero no delincuentes. Porque por el Puerto Rico de los años 90 todavía no quedaba claro.

Ivy quería escribir sobre diversos temas, no quería seguir perpetuando el machismo, así que en 1997 y con la ayuda de DJ Negro, comienza su debut en solitario con el álbum En mi imperio. Del que podemos rescatar temas como Pongan atención, auténtico reguetón clásico del que ya no queda. "Pongan atención que llegó la Queen" cantaba en el primer verso. Y la Queen llegó para quedarse.

Al año siguiente, en 1998, lanzaría su segundo álbum The Original Rude Girl y conseguiría definitivamente la aclamación popular. Con temas para perrear hasta abajo como In The Zone, Qué sabes tú y The King and Queen. Desde entonces y con algunos parones musicales, Ivy Queen completa una discografía de 10 álbumes de estudio.

"Yo soy la que mando, soy la que decide cuándo vamos al mambo" cantaba en Pa la cama voy. Siempre segura de sí misma, apodada como La Potra, se unía a Los 12 Discípulos en Quítate tú pa ponerme yo y nos regalaba una de sus frases más famosas: "Quítate tú que llego la caballota, la perra, la diva, la potra". ¿Quiénes eran Los 12 Discípulos? Los pioneros del reguetón: Tego Calderón, Daddy Yankee, Eddie Dee, Vico C, Gallego, Voltio, Zion, Lennox, Johnny Prez, Nicky Jam, Wiso G y cómo no, Ivy Queen.

Ivy Queen ha vuelto a la música en 2019 con su álbum Llegó la Queen y aunque en YouTube no alcanza los números de otros como Ozuna, Karol G o el propio Anuel, como bien ha explicado Residente: "No me hablen de números porque McDonalds tiene muchos números, hace mucho dinero, y su comida no sirve para nada." Touché.

Además, el reinado de Ivy va mucho más allá de la música. En 2008 decidió retomar sus estudios para dar ejemplo a los jóvenes y La Potra se sacó la secundaria.

Es momento de reivindicar el legado de Ivy Queen, vivimos en unos tiempos en los que el pasado se olvida muy fácilmente. A veces, está bien recordar lo que han tenido que luchar los que vinieron antes para que hoy tengamos lo que tenemos. Tal vez, ahora otras sean las reinas del género pero no olvidemos las palabras que Ivy pronunciaba este 2019 en una entrevista para WaluTv: "Lo más difícil de esta carrera es lidiar todavía con el machismo. Porque sí lo hay, todavía lo hay. Hay más presencia femenina pero, los hombres siguen liderando los movimientos."

¡Larga vida a la Queen!