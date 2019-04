Lola Índigo, Ava Max, Ana Guerra: ¿tomará alguna de ellas el mando de la lista el sábado?

Llegamos a una nueva edición de Del 40 al 1 Coca-Cola muy contentos por los datos de audiencia que se han dado a conocer esta semana (nuestra familia ha aumentado y ya sois 1.274.000 los oyentes que os conectáis cada sábado al show de Tony Aguilar, lo que nos hace seguir siendo líderes del finde), y con la perspectiva de una cercana Semana Santa que no nos afecta porque la lista de LOS40 no descansa.

Y de cara a esta edición prevacacional nos encontramos con varios artistas favoritos para el número uno, que actualmente está en manos de David Guetta, Bebe Rexha y J Balvin: dos semanas consecutivas llevan en el primer puesto con Say my name. Les siguen dos canciones de chicas, ocupando puestos de podio: Sweet but psycho, de Ava Max, y Mujer bruja, de Lola Índigo y Mala Rodríguez; ambas ya fueron número 1. Por detrás, Beret (#4) y Ana Guerra (#5). Veremos si alguno de ellos trepa hasta lo más alto el sábado.

Otro punto de atención estará en los candidatos. Tres canciones pueden renovar la lista: lo nuevo de Rosalía y J Balvin, Sofía Reyes con Anitta y Rita Ora, y Bombai. Ya los estáis apoyando con el HT #MiVoto40 en Twitter, pero el sábado sabermos si esos votos han sido suficientes para que encuentren un hueco en el chart.

Todo eso, y más, este sábado por la mañana en LOS40. Y lo mejor, para escucharnos no tienes que renunciar a nada. ¡Deja que te acompañemos!