Taylor Swift supera a Ariana Grande pero no puede con BTS

El pasado viernes Taylor Swift despejaba las dudas que había sembrado días antes con las pistas que había ido dejando en sus redes referentes a un nuevo proyecto. Por fin conocimos Me!, el single que nos presenta su próximo álbum y en el que colabora Brendon Urie de Panic At The Disco! Una explosión de luz y color que ya ha batido su propio record.

En 2017, su vídeo Look what you made me do, logró convertirse en el más visto en sus primeras 24 horas de exposición. Luego llegaron otros vídeos como Thak u, next de Ariana Grande a quitarle el título.

Pero gracias a Me!, Taylor Swift ha logrado superar a su rival y convertirse, de nuevo, en la artista femenina en solitario con más visualizaciones de un vídeo el día de su estreno. En total 65,2 millones. De hecho, las cifras de reproducciones de Me! superan las del último single de BlackPink pero no las del vídeo Boy with luv de BTS con Halsey que sigue liderando este ranking con 74,6 millones de visualizaciones en las primeras 24 horas.

Una vez abierta esta nueva etapa de Swift, ahora queda especular ante la falta de más detalles. La red se ha llenado de hipótesis sobre cuál podría ser el título de su nuevo álbum. Sus fans conocen de sobra su costumbre de ir dejando pistas en cada cosa que hace y algunos han recurrido a las imágenes de este nuevo vídeo para intentar descifrarlo. Se barajan algunos como Lover, Rainbow, Kaleidoscope o Me!

La que parece que ya tenía alguna noticia de esto hace por lo menos dos años es Selena Gomez, su gran amiga. Por aquel entonces ya compartía un vídeo de ambas junto al que aseguraba: “Estoy feliz de que hayas nacido. Escribes los pensamientos que muchos no saben expresar (Me!)”.

Aunque no todo son alegrías en torno a este nuevo lanzamiento. El conocido bloguero internacional, Perez Hilton, se ha hecho eco de la corriente que está debatiendo sobre la posibilidad de que este nuevo tema sea un plagio del Next to me de Emeli Sandé que tanto éxito tuvo en 2012.

Seguro que lo han dicho ya pero en la nueva canción ‘ME!’ de Taylor Swift no es muy parecido el estribillo a ‘Next to me’ de Emeli Sandé? — Dani ❄️🔥 (@dcayuelas6) 26 de abril de 2019 Taylor swift after listening to Next To Me by emeli sandé pic.twitter.com/lZLvAkLj36 — vanessa (@fuckxnglonely) 26 de abril de 2019

Lo que está claro es que nada de lo que haga Taylor Swift pasa desapercibido y en esta ocasión no iba a ser diferente.