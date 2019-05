Tini y Greeicy enamoran a Kun Agüero a ritmo de ‘22’

Tini está en boca de todo el mundo: ya sea por su posible relación con Sebastián Yatra o por los temas que lanza, la argentina es noticia diariamente.

Ahora, la ex estrella Disney ha lanzado nuevo single (que comparte nombre con uno de Taylor Swift): 22. Se trata de una esperadísima colaboración con otra de las artistas latinas del momento: Greeicy.

Con una base de cumbia, 22 es un tema que invita a bailar desde la primera nota. De hecho, tenemos que reconocer que, tras escuchar el tema un par de veces, no podemos sacarnos de la cabeza el estribillo: “No me vuelvo a enamorar de ti de ti, de ti, hoy te tienes que olvidar de mí, de mí, de mí”.

Con un mensaje de Girl Power, donde Tini y Greeicy mandan mensajes como “Yo por ningún hombre lloraré”, las chicas nos restriegan por nuestras narices su juventud: “Hoy quiero vivir mis veintidós y te prometo que no me voy a enamorar”. Ains, ¡ya tendréis tiempo para eso, niñas!

Para el videoclip, Tini ha contado con un invitado muy especial: el futbolista Kun Agüero. El jugador del Manchester City y de la Selección Argentina es el verdadero protagonista del clip.

De hecho, la propia Tini ha asegurado en una entrevista para Telefe Noticias que pensó que nunca aceptaría: “Cuando le voy a contar la idea pensé que me iba a decir ‘Tini, no estoy para eso’. Realmente no me imaginaba que iba a aceptar”.

No es casualidad que Agüero finalmente aceptara salir, ya que llevan años siendo amigos: “Somos amigos hace un montón y como sé que le encanta bailar y le gusta mucho la cumbia, pensé que a lo mejor se copaba”. Y finalmente, se copó…