Amaia Romero presenta sus nuevas canciones en el Warm Up: así suenan

Toda generación tiene un gran evento: el hombre llegando a la luna, la caída del muro de Berlín y ahora, el primer concierto de Amaia cantando sus canciones propias. Vale, quizá hemos exagerado un poco, pero tenemos que reconocer que llevamos meses esperando a que la ganadora de Operación Triunfo 2017 lanzase un single (lo de Un Nuevo Lugar solo fue un pequeño aperitivo).

Este viernes, Amaia estrenaba El Relámpago en todas la plataformas, para deleite de sus seguidores que por fin empezaban a respirar tranquilos. Pero una pequeña selección de mortales, aquellos que acudieron al Warm Up, pudieron disfrutar de casi todo el repertorio musical que la de Pamplona tiene preparado. Porque sí, el disco de Amaia ya está escrito (perdonad por las desconfianzas, pero empezábamos a tener nuestras dudas) y gustará a todos sus seguidores.

Amaia comenzaba su ruta por algunos de los principales festivales del panorama nacional este viernes en el Warm Up de Murcia. Lo hacía ante la mirada de más de veinte mil asistentes que, antes incluso de que saliese al escenario, ya coreaban su nombre. Imaginad la sorpresa cuando, en lugar de cantar un repertorio de covers, presentó una decena de temas nuevos.

Sentada al piano, Amaia empezó a cantar: “Nada me parecerá igual porque lo miro con otros ojos. Me has hecho descubrir que pasar tiempo no es pasar el tiempo”. No, esto no nos sonaba. Esto era un nuevo tema de Amaia y el público estaba desconcertado. Porque no, Amaia en ningún momento antes de sentarse a actuar comunicó al público que iba a entonar su disco casi entero. “Nadie podría hacerlo, nadie podría hacerlo, nadie podría hacerlo mejor”, continúo Amaia cantando. Una bonita balada indie que nos cautivó desde el primer momento.

Pues sí, iba en serio: @amaiaromero tiene el disco terminado y lo está presentando en el @WARMupfestival . La piel de gallina con este tema que dice que es “uno de los más íntimos” que ha compuesto. pic.twitter.com/vMV9ZBdfXx — LOS40 (@Los40) 3 de mayo de 2019

“Joder, muchas gracias. Estoy flipando, la verdad”, dice Amaia cuando deja de tocar el piano y se fija en los miles de ojos que la miran desde abajo del escenario.

Cambiando la guitarra por el piano, Amaia se levantó y empezó a entonar otra de sus nuevas canciones: “Yo por la noche no puedo dormir, es por tu culpa, me asusta vivir así. Cojo tu libro y me pongo a leer. No me concentro”. Ay, Amaia, qué positiva eres. Aunque anunciase el apocalipsis, si sale de su boca, sería lo más dulce que habríamos escuchado.

Pero Amaia también tuvo tiempo para versionar algunas canciones. La de Pamplona sorprendió a los asistentes con Ahora Te Puedes Marchar de Luis Miguel y Medio Drogados de los Fresones Rebeldes. Eso sí, se los llevó totalmente a su terreno.

“Ahora voy a cantar una canción más íntima”, dijo antes de quitarse la guitarra y acercarse al micrófono de pie. Con solo dos notas sonando de fondo, Amaia empezó casi hablando: “No te vayas o vete, pero déjeme cantar. Miénteme si quieres, sé cuando dices la verdad. Todo lo que fuiste se quedó en soledad”. Una canción que estamos casi seguros de que se llamará Te Quiero con Todas Las Mentiras.

En la misma mecánica, el siguiente tema (que podría llamarse No Puedo Entender), la joven de 20 años dejó claro que tiene buena mano para la composición.

Pero no lo nuevo de Amaia no va a ser solo un disco para encerrarnos en la habitación y replantearnos nuestra existencia. ¡Para nada! La cantante también presentó temas más movidos. Uno acompañado por un coro y todo. ¡Eso sí, Amaia hizo un Amaia cuando empezó a cantar! Mira el vídeo si no nos crees.

Aunque no entonó Un Nuevo Lugar, sí que tuvo tiempo de cantar Perdona, ahora sí que sí. “Esta canción que todos conocíais nació en Murcia”, dijo Amaia haciendo referencia a su compositor Marcelo Criminal. “ Que yo la canté con Carolina Durante, que además está muy guay”, continuó diciendo. Además, una hora más tarde, Amaia apareció en el show de Carolina Durante para cantar este tema, regalando a los asistentes uno de los momentazos del Warm Up.

¿Y para acabar su concierto? Amaia lo hizo con El Relámpago. ¿Lo sorprendente? Que, aunque no habían pasado ni 24 horas desde su lanzamiento, todo el público lo cantaba. Y cuando decimos todo, es todo.

El esperadísimo disco de Amaia es lo que podríamos esperar de ella. No esperéis mega hits comerciales con estribillos ultra pegadizos para bailar las noches de verano. Amaia ha apostado por su propio estilo con apuestas muy interesantes y con el que puede arraigar a una gran parte de sus seguidores. Hay temas para llorar, para reír y para saltar. Pero, sobre todo, el disco de Amaia es cien por cien Amaia. ¿Y no era eso lo que esperábamos? Sin lugar a dudas, tiene nuestro “¡Cruza la pasarela!”.