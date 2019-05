Miki se despide y pone rumbo a Tel Aviv pero antes habla de la puesta en escena, el vestuario o Madonna

La cuenta atrás para Eurovisión ha comenzado y Miki, nuestro representante tiene que poner ya rumbo a Tel Aviv para los últimos preparativos de su actuación el próximo 18 de mayo. Y como lo está viviendo al máximo ha querido despedirse de igual manera, con una rueda de prensa en la que ha asegurado que la puesta en escena de La Venda es algo que “nadie se espera”.

Nuestro compañero Tony Aguilar, comentarista en TVE del Festival, ha explicado que esta despedida se hace “con el objetivo de mandarle todo lo positivo a nuestro representante”. Su compañera en la narración de todo lo que ocurra en Israel es Julia Varela que ha asegurado que “este año tenemos una energía muy joven con Miki”.

El protagonista ha asegurado que está la mitad de nervioso de lo que podría estar, así que podemos estar tranquilos porque la cosa está en calma. “Estos meses han sido bastante intensos. Hemos ensayado muchísimo, hemos tenido mucha promo, hemos viajado por diferentes países. Pero lo que nos gusta es cantar, es vivir de la música, así que, por muy cansado que sea está siendo muy bonito”, reconocía.

Julia Varela, Miki y Tony Aguilar en su despedida antes de poner rumbo a Eurovisión. / Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images

Durante la rueda de prensa ha tratado varios temas y aquí te dejamos las claves:

#LA PUESTA EN ESCENA. Miki ha asegurado que el director artístico, Fokas Evangelinos, “es una persona bastante perfeccionista. Estudió mis movimientos dentro de la Academia, de las galas…para que todo fuera muy orgánico. Encima del escenario lo que ocurre es muy yo”.

Y en cuanto a la puesta en escena añadió que “nadie se lo espera pero es algo grande. En tres palabras: grande, color y non stop”.

#VESTUARIO. “Del vestuario podemos decir que es muy yo, cómodo. Me permite moverme con facilidad por el escenario”, ha asegurado.

#PLAN DE NUTRICIÓN. Ser representante requiere cumplir con una estricta preparación que incluye el cuidado físico. “Nos estamos cuidando mucho. Hacemos crossfit, comemos super sano, sin fritos, ni grasas, ni rebozados”, ha confesado.

#CONSEJO MATERNO. “Mi madre lo único que me recomienda es que dedique unos minutos para reflexionar sobre todo lo que me pasa, por qué estoy aquí, que no se me suba nada…”, ha confesado.

#RITUALES PREVIOS. En cuanto a lo que tiene pensado hacer antes de salir a escena, él lo tiene claro: “Lo que necesito es darme ánimos a mí mismo. También bostezo muchas veces desde que Mamen Márquez me dijo que es buenísimo para las cuerdas vocales”.

#SITUACIÓN EN ISRAEL. La situación conflictiva del país tiene a algunos preocupados pero Miki ha señalado que “lo bueno de Eurovisión es que es un song contest. Vamos a ir a hacer música y da igual lo demás”. A eso, Ana María Bordas, jefa de la delegación de Eurovisión, ha añadido que “este año estamos trabajando igual que cualquier otro año. La obligación de los participantes es preservar el carácter no político de este evento y es lo que estamos haciendo”.

#LAS APUESTAS. Aunque en las apuestas no ha empezado muy bien situado, lo cierto es que poco a poco está escalando posiciones. “Sería fantástico que la gente flipara y de repente subiéramos en las apuestas. Aunque lo importante es que la gente nos vote el día de la final”, ha admitido.

#PREOCUPACIONES. “Lo único que me preocupa o por lo que me sentiría mal es volver sin que estos cuatro meses de curro no se vieran representados en esos tres minutos. Me da igual quedar último si estamos orgullosos de lo que hemos hecho encima del escenario”, ha asegurado, “lo que quiero es volver con la cabeza bien alta”.

#RIVALES. En estos días, Miki ha encontrado tiempo para escuchar las canciones que sonarán en su mismo escenario el día de la final aunque ha resaltado que “no nos vemos como rivales. Veo muy potente a Suecia y a Italia. Esos dos son los que más me gustan”.

#MADONNA. “Si Madonna respira el mismo aire que yo, el aire querrá ir a Madonna antes que a mí. Es Madonna. No creo que quedemos eclipsados porque será una actuación más y todos la disfrutaremos”, ha destacado sobre una de las actuaciones más esperadas de la final.