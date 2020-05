Michael Jackson podría ser el padre de Bruno Mars, según un hilo viral

Internet es una fuente inagotable de creatividad y gracias a su poder hemos sido testigos de argumentos capaces de relacionar a artistas que jamás hubiéramos imaginado con tantas cosas en común, como Amaral y Taylor Swift e, incluso, las suposiciones que situarían Juro Que de Rosalía como un nuevo capítulo de El Mal Querer. Sin embargo, la última conspiración de las redes va mucho más allá.

Una teoría protagonizada por Michael Jackson y Bruno Mars que los situaría, directamente, ¡como padre e hijo!

Ante la incredulidad de muchos, está última conspiración que relacionaría familiarmente al Rey del Pop con el creador de Just The Way You Are recopila una serie de datos que bien han sembrado la duda en más de uno, a pesar del indudable parecido a nivel artístico entre ambos cantantes.

¿Michael Jackson y Bruno Mars son familiares?

[ABRO HILO DE TEORÍA CONSPIRATIVA] pic.twitter.com/rSK9jf18Pg — Tu tía la fresa (@tutialafresa) May 17, 2020

Ente los argumentos más reseñables, destaca que Michael Jackson afirmase en una entrevista en 1986 que acababa de tener un hijo cuya identidad quería proteger, así como la de su madre y que, casualmente, Bruno Mars naciera en el año 1985. Otra de las razones que se dan en el hilo de argumentos es que el nombre real del cantante hawaiano es Peter, mientras que, es sobradamente conocido que el personaje favorito de Michael Jackson era Peter Pan. Sin embargo, bien es cierto que Peter también es el nombre de pila del conocido como padre de Bruno Mars.

7.Hay mucha similitud en la voz y los rasgos faciales de ambos... pic.twitter.com/RY6nSD2QOZ — Tu tía la fresa (@tutialafresa) May 17, 2020

Unas supuestas evidencias a las que se añaden otros hechos que también han llamado la atención, como que el intérprete de Locked Out Of Heaven asistiera al entierro del Rey del Pop, en el que se afirmó que estaba el mayor de sus hijos, así como el hecho de que Bruno Mars fuera fichado por la discográfica de Michael Jackson el mismo año que este falleció. Unos argumentos en los que el parecido físico antes de la transformación del Rey del Pop, el característico estilo de baile de ambos o la buena relación de Bruno con algunos miembros de la familia Jackson, como Janet, no faltan.

Sin duda una lista de razones para creer (o no) que Michael Jackson es el padre biológico de Bruno Mars que tuvieron su origen en un vídeo de TikTok firmado por @alexdiez y que ha llegado a revolucionar Twitter al completo. El origen de un fenómeno viral ante el cual, su protagonista, no se ha manifestado.

Tenéis q ver esto pq me ha explotado la cabeza pic.twitter.com/6gSJyqHvS0 — 𝖆𝖓𝖉𝖗𝖊𝖆 🦋 (@andreitaviless) May 17, 2020

Tanto si se hace caso a la unión familiar de Internet como si no, lo que sí que el propio Bruno Mars ha confirmado desde el momento en el que se dio a conocer es que Michael Jackson siempre había sido uno de sus referentes musicales, al igual que otros muchos como Elvis Presley.

Y tú, ¿te crees esta nueva teoría de supuestos lazos familiares entre estas dos estrellas de la música?

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!