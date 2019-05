Amaia se convierte en una de las protagonistas de Vogue España

Aunque todos la conocimos gracias a Operación Triunfo, donde logró posicionarse como ganadora del talent, Amaia Romero ha demostrado que es mucho más que aquella chica que enamoró a todo un país gracias a sus actuaciones. La de Pamplona, con la presentación de su single El Relámpago (y el resto de temas que hemos podido escuchar en el Warm Up y en el Mallorca Live), ha demostrado que tiene voz propia. Amaia tiene claro qué tipo de música quiere cantar y no va a hacer nada en lo que no se sienta cómoda.

Esta naturalidad no solo la lleva a cabo a la hora de subirse en un escenario y sentarse al piano. Amaia también la lleva al terreno de las sesiones de fotos. Solo hay que ver la última sesión que ha protagonizado para la revista Vogue.

Ante la cámara de César Segarra, vemos a la misma Amaia que conocimos en el talent, posando para uno de los medios de moda más importantes del mundo. Con estilismo de Helena Contreras y maquillaje y peluquería de Kristiana Zaula, vemos a la cantante impresionante con este pedazo look. En la sesión han querido que Romero sea fiel a su estilo, luciendo prendas que ella llevaría.

Hay un look que nos encanta pero que nos desconcierta un poco. ¿La causa? Esa mezcla de colores y estampados, el divertido maxibolso, las sandalias y el abrigo. ¿El remate final? Un enorme sombrero. ¡Nos encanta!

Lo que más nos ha gustado de la artista es que ha vuelto lucir vello en las axilas. Porque sí, gracias a artistas como Amaia se está dando visibilidad a aquellas mujeres que no quieran ser esclavas de la maquinilla. El pelo es bello y no es necesario cortar. Que la intérprete de Un nuevo lugar luzca así en Vogue, un medio de moda, es solo otra de sus grandes proezas. Lo mejor de todo es que seguramente ella no se haya replanteado este hecho. Porque sí, ella es así de natural.

Sin lugar a dudas, Amaia (sin quererlo) se ha convertido en un ejemplo a seguir por muchas jóvenes que, por primera vez, han apostado por lucir vello. Solo por eso, te queremos Amaia.